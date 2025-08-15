Putyin úton van Alaszkába, menet közben megállt Magadanban

Alaszkába tart éppen Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol csúcstalálkozón vesz majd részt Donald Trumppal amerikai elnökkel.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség közlése szerint Putyin útközben megállt Magadanban, ahol városfejlesztési és ipari létesítményeket tekint meg, és találkozik Szergej Nozsov kormányzóval is.

Vlagyimir Putyin 2024. július 3-án Asztanában. Fotó: Szergej Gunejev/AFP

Putyin és Trump pénteken a tervek szerint közép-európai idő szerint 21:30-kor találkozik Anchorage-ben, az Elmendorf-Richardson katonai bázison. Először négyszemközt találkoznak, ezután a delegációk részvételével folytatják a tárgyalásokat.

A Trump-Putyin találkozóról írt előzetes cikkünk itt olvasható.

És miközben Putyin épp az amerikai elnökkel készül tárgyalóasztalhoz ülni, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke Phenjanban tett látogatást, ahol Kim Dzsongun fogadta. Vologyin az orosz államfő nevében köszöntötte az észak-koreai vezetőt Koreának a japán gyarmati uralom alól való felszabadulása 80. évfordulója alkalmából - tudatta az MTI.

Észak-Korea legutóbb épp a hét elején fenyegette meg Amerikát: No Kvangcsol, a Kim Dzsongun által vezetett rezsim védelmi minisztere „közvetlen katonai provokációnak” minősítette a dél-koreai és az amerikai hadsereg által tervezett nagyszabású közös hadgyakorlatot, és megtorlást helyezett kilátásba.

Kis kiegészítés

