Renner Erika zaklatója: „Tévesen állapították meg, hogy elmebeteg vagyok”

Renner Erika zaklatója azt nyilatkozta a Blikknek, hogy nem elmebeteg, és nincs meggyőződve a lúgos orvos ártatlanságáról sem, de szerinte Renner Erika félrevezette a hatóságot.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, július 18-án megszüntette az ügyészség a Renner Erika zaklatójaként elhíresült R. László letartóztatását. Az ügyészség szerint bár a férfi valóban bűncselekményt követett el, az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére.

Hogy ebből miért csak most lett hír? A lúgos orvos áldozata, Renner is csak szerdán kapott értesítést arról, hogy a férfi ellen megszüntették a büntetőeljárást – ami egyben a távoltartás megszűnését is jelenti. A 60 éves R. Lászlót májusban tartóztatták le, miután a távoltartási végzés ellenére megjelent, és agresszíven fenyegetőzött Renner tárgyalásán.

Renner Erika. Fotó: Halász Júlia

A Blikk információi szerint a férfi azonban a börtönből nem otthonába távozott, hanem egy civil kezelőorvos kezdeményezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróságon május végén R. László kötelező gyógykezelését rendelték el, ezért a büntetés-végrehajtási intézetből egyenesen a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetbe szállították. Habár a csaknem két hónapos fogva tartása alatt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben is gyógyszeresen kezelték, szükségesnek látták a folytatását, de három hét után hazatérhetett. A lakása előtt sikerült a lapnak beszélnie vele.

„Tévesen állapították meg, hogy elmebeteg vagyok, egyáltalán nem tartom magam annak! Azt nem állítom, hogy a lúgos támadás nem történt meg és arról sincs szó, hogy meg lennék győződve Bene Krisztián ártatlanságáról. Könnyen lehet, hogy elkövette a bűncselekményt, de azt állítom, hogy a bíróságon minden kétséget kizáróan nem bizonyították a bűnösségét, ezért fel kellett volna menteni. Renner Erikával az a bajom, hogy félrevezette a hatóságokat” – összegezte különös álláspontját R. László.

R. László elismerte, hogy az utóbbi időben két kórházban is volt, de szerint ez egy gyógyszer miatt volt, amivel tönkretették a vérképét, és azt rendbe kellett hozni.

A matematikus végzettségű férfit – akit jogerősen felfüggesztett börtönre ítélték, amiért Bene Krisztián védelmében halálosan megfenyegette a lúgos orvos ügyében eljáró ügyészt – ugyan korábban többször is meggyanúsították zaklatással, február 12-én el is fogták, de nem tartották börtönben, nyomkövetővel a lábán a lakás elhagyását megtiltó bűnügyi felügyeletbe került. A Renner Erikától való távoltartását is elrendelték, ám a bíróság magatartási szabályként azt is előírta, hogy ne tegyen közzé és ne osszon meg internetes tartalmakat vele kapcsolatban. Bár R. László évek óta bombázta megalázó írásaival a nőt, az elfogása előtt az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy odament a lakásához és gyalázkodó üzeneteket ragasztott az ajtajára, illetve az asszony nemi szervéről készült fotókkal (ezek egy az esetről szóló könyvben jelentek meg) pedig kiplakátolta a köztereket.