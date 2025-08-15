Szendviccsel dobott meg egy szövetségi ügynököt az igazságügyi minisztérium alkalmazottja

Letartóztatták Washingtonban az Igazságügyi Minisztérium egyik alkalmazottját, mert egy Subway-es szendviccsel megdobott egy szövetségi ügynököt. Az összeszendvicsezett ügynököt Donald Trump a bűnözés elleni szigorú fellépésének részeként vezényelték Washington DC-be.

Miután nyilvánosságra került az incidensről készült videó, a szendvicsdobáló minisztériumi alkalmazottat elbocsátották. Súlyos testi sértés bűntettével vádolják. A felvételen egy „submarine” fantázianevű szendvicset dob egy láthatóan golyóálló mellényt viselő határőrre, miutánt „fasisztáknak” nevezi az ügynököket, és válogatott káromkodásokkal illeti őket.

Pam Bondi amerikai főügyész – aki az ország legmagasabb rangú bűnüldöző tisztviselője, és felügyeli az Igazságügyi Minisztériumot – csütörtökön a közösségi médiában számolt be az esetről, Donald Trumpéhoz egészen hasonló stílusban: „Most tudtam meg, hogy a vádlott az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott — MÁR NEM. Nemcsak hogy KIRÚGTÁK, de bűntett elkövetésével is megvádolták.”

A CBS beszámolója szerint egy helyi bíró nem engedélyezte a vádemelést, de egy szövetségi bíró jóváhagyta a testi sértés miatti eljárás megindítását. A férfi jelenleg óvadék ellenében szabadlábon védekezik, és akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat.

Trump néhány nappal ezelőtt hirdetett közbiztonsági vészhelyzetet Washingtonban szerint a Nemzeti Gárda washingtoni bevetésére azért van szükség, hogy visszaszorítsák a bűnözést, és eltávolítsák a „drogos őrülteket és hajléktalanokat”. Bár Trump a vészhelyzetet bejelentő sajtótájékoztatóján olyan grafikonokat mutatott be, amik szerint Washington D.C. bűnözési rátája rosszabb, mint például Bagdadban, Panamavárosban, Brazíliavárosban és Bogotában, a helyi rendőrségi adatok szerint Washington DC-ben az erőszakos bűncselekmények száma 30 éve nem volt ilyen alacsony.

A Nemzeti Gárda katonái mellett a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Egyesült Államok Marsall Szolgálata, az Alkohol-, Dohány- és Lőfegyverügyi Hivatal (ATF), a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) és a titkosszolgálat ügynökeit is bevetik. Érkezésük óta körülbelül 100 embert tartóztattak le Washingtonban.

