Trump: NAGY A TÉT!!!

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

„NAGY A TÉT!!!” – posztolta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű platformra, mielőtt felszállt volna az Alaszkába induló gépre, hogy személyesen tárgyalhasson Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború befejezéséről.

Trumppal szemben az orosz vezetés erősen indította a napot: míg Putyin épp Alaszkába tart, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke egy észak-koreai kézfogóra ruccant át Phenjanba, ahol Kim Dzsongun fogadta. Az Alaszkába korábban érkező Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig a szokásostól eltérő öltözetben, pufimellényben és CCCP feliratú pulóverben nyilatkozott az újságíróknak.

Az oroszok különösen humoros kedvükben lehetnek, ugyanis az Alaszkába utazó orosz újságírók repülőjén a Russia Today tudósítója szerint kijevi csirkét szervíroztak.