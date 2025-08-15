Zelenszkij: Számítunk Amerikára

Az ukrán elnök szerint fontos, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozója „utat nyisson egy igazságos béke”, és az olyan tárgyalások felé, amelyben Amerika és Oroszország mellett Ukrajna és részt vehet – írja a CNN. „Ideje véget vetni a háborúnak, Oroszországnak meg kell tennie a szükséges lépéseket. Számítunk Amerikára” – közölte pénteken Volodimir Zelenszkij elnök.

Trump a péntek esti alaszkai találkozó előtt mindössze annyit posztolt a Truth Social-re: „NAGY A TÉT!!!” Ezzel szemben az orosz vezetés erősen indította a napot: míg Putyin épp Alaszkába tart, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke egy észak-koreai kézfogóra ruccant át Phenjanba, ahol Kim Dzsongun fogadta. Az Alaszkába korábban érkező Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig a szokásostól eltérő öltözetben, pufimellényben és CCCP feliratú pulóverben nyilatkozott az újságíróknak. Az oroszok különösen humoros kedvükben lehetnek, ugyanis az Alaszkába utazó orosz újságírók repülőjén a Russia Today tudósítója szerint kijevi csirkét szervíroztak.

Az alaszkai találkozó bejelentése után elemző cikkünkben arról írtunk, hogy komolyak az aggodalmak Kijevben és Európában amiatt, milyen megállapodást köthet Trump. Sokan legfeljebb arra számítanak, hogy Trump valamilyen gyenge biztosítékot szerez a konfliktus befagyasztására. Ráadásul Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.