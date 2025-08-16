A járvány alatt kezdett el sakkozni, most minden idők legfiatalabbjaként győzött le egy nagymestert

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Minden idők legfiatalabb női sakkozója lett, aki valaha legyőzött egy nagymestert a brit Bodhana Sivanandan. Az új rekorder mindössze 10 éves, 5 hónapos és 3 napos volt, amikor nyert a hatvanéves Pete Wells ellen a brit sakkbajnokság utolsó fordulójában, Liverpoolban, írja a CNN.

Fotó: Suzanne Plunkett/REUTERS

Miután a nemzetközi szövetség hitelesítette Sivanandan eredményét, a játékost mostantól megilleti a női nemzetközi mester cím, ami fölött már csak a női nagymesteri cím van.

Sivanandan családjában korábban senki sem sakkozott, elmondása szerint a koronavírus-járvány alatt kezdett el játszani, amikor otthon véletlenül megtalálta a bábukat.

Tavaly Budapesten járt, Polgár Judittal találkozott.

Forrás
külföld bodhana sivanandan brit sakkbajnokság Pete Wells liverpool női nagymester koronavírus-járvány női nemzeti mester