Az alaszkai találkozó kizárólag Putyinnak volt jó, no meg Trump egójának – az első reakciók

Meglehetősen visszafogottan, vagy inkább kritikusan értékelik az első megszólalók Donald Trump és Vlagyimir Putyin péntek esti találkozóját. Ahogy arról az összefoglalónkban mi is beszámoltunk, nem esett szó tűzszünetről, békeszerződésről vagy bármilyen kézzelfogható megállapodásról az ukrajnai háború lezárására, és egyikük sem válaszolt újságírói kérdésekre.

Az elsőként megszólaló elemzők szerint azonban Putyinnak ez pont így volt jó:

Trump nem veszített ugyan, Putyin viszont egyértelműen nyert

– foglalta össze a történteket John Bolton, Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója a CNN-nek.

„Putyin elérte a legtöbbet abból, amit akart, Trump pedig nagyon keveset” – mondta a csatornának Bolton, hozzátéve, hogy Trump kimerültnek tűnt: „Úgy láttam, hogy Trump nagyon fáradtnak tűnt ott fent. Úgy értem, nagyon fáradtnak. Nem csalódottnak, hanem fáradtnak.”

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Anne Applebaum történész és újságíró ennél jóval keményebben fogalmazott:

Trump megkapta a maga közös fotóját és egófröccsét.

Putyin pedig a saját közös fotóját, a háborús bűnök kimosdatását és nem kell szembenéznie több szankcióval sem.

Senki más nem profitált belőle semmilyen módon Ukrajnában, Európában és az Egyesült Államokban.

Volt viszont olyan is, aki már azt is pozitívumként értékelte, hogy nem történt semmi, ami még rontott volna Ukrajna helyzetén: William Taylor, az Egyesült Államok korábbi kijevi nagykövete szerint a „jó hír” az, hogy „nincs Jalta, nincs München”, utalva az Európát felosztó Churchill, Roosevelt és Sztálin 1945-ös találkozójára, valamint a náci Németország és a szövetségesek 1938-as találkozójára. „A rossz hír az, hogy nincs tűzszünet.”

Ami talán meglepő lehet, hogy még a Trump irányában elfogult Fox News tudósítója sem bánt kesztyűs kézzel az elnökkel:

A teremben uralkodó hangulat nem volt jó. Nem úgy tűnt, hogy a dolgok jól alakulnának. Úgy tűnt, hogy Putyin bejött, átgázolt mindenkin, elmondta, amit akart, lefényképeztette magát az elnök mellett, majd elment

– mondta Jacqui Heinrich, a Fox News riportere.

Michael McFaul, Barack Obama volt oroszországi nagykövete szerint Trump még az abszolút minimumot se tudta elérni: „Még a legminimálisabb eredményt, azaz a Zelensky, Putyin és Trump közötti háromoldalú találkozó megegyezését sem jelentették be ma. Tehát nem született olyan eredmény, amely jó lett volna az ukrán nép számára. De azt is el akarom mondani, hogy ez az amerikai nép számára is rossz volt” – mondta McFaul az MSNBC-nek. A volt nagykövet úgy vélte, hogy a találkozó azt mutatta, hogy az Egyesült Államok „normalizálja” az imperializmust, a terrorizmust, az annexiót és a diktatúrát. Amerika McFaul szerint „mindig is a szabad világ vezetője volt. Ma este azonban biztosan nem így éreztük”.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata kormányzója, aki napok óta Trump posztjait parodizáló stílusban kommunikál a közösségi médiában, most se hagyta ki a ziccert, és ő is kiszúrta Trump fáradtságát: