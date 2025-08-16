Az európai vezetők üdvözlik Trump erőfeszítéseit, de sziklaszilárd biztonsági garanciákat követelnek Ukrajnának

Az Európai Tanács közös nyilatkozatot adott ki Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel kormányfő, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírásával.

A dokumentum Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójára reagált. A vezetők üdvözölték Trump erőfeszítéseit a vérontás leállítására és az igazságos, tartós béke megteremtésére. Következő lépésként Zelenszkij bevonásával folytatnák a tárgyalásokat.

A nyilatkozat hangsúlyozta:

Ukrajnának megkérdőjelezhetetlen biztonsági garanciákra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan megvédhesse szuverenitását és területi integritását. Üdvözöljük Trump elnök kijelentését, miszerint az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani. A tettrekészek koalíciója kész aktív szerepet vállalni. Nem szabad semmilyen korlátozást bevezetni Ukrajna fegyveres erőire vagy harmadik országokkal való együttműködésére. Oroszország nem gyakorolhat vétójogot Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásáról. Ukrajnára tartozik, hogy döntsön saját területéről. A nemzetközi határokat erőszakkal megváltoztatni nem lehet.

A nyilatkozat így folytatódik: „Támogatásunk Ukrajna mellett folytatódni fog. Elszántak vagyunk, hogy még többet tegyünk Ukrajna erejének megőrzéséért, hogy véget érjen a harc, és létrejöhessen egy igazságos, tartós béke.

A tettrekészek koalíciója Zelenszkijjel Fotó: STEFAN ROUSSEAU/AFP

Amíg az öldöklés Ukrajnában tart, készen állunk arra, hogy fenntartsuk a nyomást Oroszországon. Folytatjuk a szankciók és szélesebb gazdasági intézkedések erősítését, hogy nyomást gyakoroljunk Oroszország háborús gazdaságára, egészen addig, amíg nem születik igazságos és tartós béke.

Ukrajna számíthat rendíthetetlen szolidaritásunkra, miközben olyan békéért dolgozunk, amely megőrzi Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit.”

Keir Starmer továbbá egy külön nyilatkozatot is közzétett:

Trump elnök erőfeszítései minden eddiginél közelebb hoztak minket Oroszország Ukrajnában folytatott illegális háborújának befejezéséhez. A gyilkolás befejezésére irányuló vezetői szerepét dicséretre méltó

– fogalmazott a brit miniszterelnök, míg Giorgia Meloni a Reuters szerint azt emelte ki, hogy a biztonsági garanciákról szóló megbeszélés volt az a terület, ahol a Trump–Putyin alaszkai csúcstalálkozó során a „legérdekesebb fejlemények” történtek.

Donald Trump a Truth Socialon vont mérleget a napról:

Csodálatos és rendkívül sikeres nap Alaszkában! A találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnökkel nagyon jól sikerült, csakúgy, mint a késő esti telefonhívás Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel, köztük a nagyra becsült NATO-főtitkárral. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a legjobb módja az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háború befejezésének egy közvetlen békemegállapodás, amely véget vet a harcnak, nem pedig egy puszta tűzszünet, amely sokszor nem bizonyul tartósnak. Zelenszkij elnök hétfő délután Washingtonba, az Ovális Irodába érkezik. Ha minden jól alakul, ezt követően találkozót szervezünk Putyin elnökkel. Milliók életét óvhatjuk meg.

Reagált a találkozóra Szijjártó Péter is:

„A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért” – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton. (via The Guardian)