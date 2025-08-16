ByeAlex a lemondott augusztus 20-i koncertjéről: Szerintem rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak

Reagált ByeAlex arra, hogy a szervezők döntése szerint mégsem léphet fel a Műegyetem rakparton jövő kedden és szerdán tartott, az állami ünnepséghez kapcsolódó koncertsorozaton.

Az énekes megerősítette, hogy nem indokolták a lemondást, de annak ideje szerinte erősen egybecseng az „Az én országom” c. dala megjelenésével. ByeAlex úgy látja, hogy a dalban „egyébként egyetlen kifejezetten lázító, uszító gondolat sincsen megfogalmazva a kormányunk ellen, pedig két hete ezt kiabálják rá. szerintem, egy rendkívül elegáns, igaz valóban csípős, kritikus, de hazafias dal lett. ha egy ilyen dal miatt ma hazánkban egy előadónak koncertet mondanak le, és listázásokkal bélyegzik meg őt, az szerintem egy rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak”.

A dalban ilyen sorok vannak:

„Magyarországon a fizu mindig gyenge

Lehet mulat a magyar, de mégis szomorú a lelke

Ki tehet a bánatról, ami itt van?

Mindig a milliárdos tanítja a szegénynek a hittant”

A lemondás ellenére a zenekar megkapja a gázsiját kötbérként. A saját díját felajánlja a Heim Pál Gyermekkórkáz Fejlesztésért Alapítványnak, „mert én nem fogadok el olyan munkáért pénzt, amit nem végeztem el”.

Nemcsak ByeAlex, hanem a Margaret Island sem léphet fel a Műegyetem rakparton. Az ő bűnük az lehetett, hogy Tusványoson, a feloszlásuk előtti egyik utolsó konceren az énekesnő, Lábas Viki egy kis szivárványos (pontosabban egy Progress Pride) zászlót lengetett a színpadon. (Szintén Tusványoson húzhatta ki a gyufát a Punnany Massif, akinek a a Soproni Sörnapokra szóló meghívását mondták vissza.

De lehet, hogy Deutsch Tamást használták sorvezetőnek, aki kedden összegyűjtött egy rakás zenészt és együttest, akik szerinte „35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz« (a történeti hűség kedvéért, előtte azt, hogy »Mocskos MDF«).

Az igaz, hogy a Mocskos Fidesz Summer betörésével az utóbbi időben azonban egyre több a kormánykritikus megnyilvánulás a könnyűzenei koncerteken.