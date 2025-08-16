Felháborodást váltott ki, hogy gyilkosoknak nevezték a lengyeleket egy izraeli focicsapat ultrái Debrecenben

Karol Nawrocki lengyel elnök „botrányosnak” nevezte a Maccabi Haifa szurkolóinak transzparensét. Az izraeli ultrák a Debrecenben rendezett, csütörtöki Konferencia Liga-mérkőzésen „Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparenssel üdvözölték a lengyel Rakow Czestochowát és szurkolóit.

A Maccabi Haifa szurkolóinak botrányos transzparense sérti a második világháború lengyel áldozatainak, köztük hárommillió zsidó emlékét. Ez olyan ostobaság, amit sehogy se lehet megmagyarázni

– írta az X-en Nawrocki, aki korábban az állami Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője volt.

Az UEFA fegyelmi eljárást indított mindkét klub ellen a fegyelmi kódex „sporteseményhez nem illő üzenet közvetítését” tiltó rendelkezése alapján. Emellett a Maccabi Haifa ellen a csapat „helytelen viselkedése” miatt, a Rakow Czestochowával szemben pedig pirotechnikai eszközök használata miatt indul eljárás. Az UEFA fegyelmi testülete később dönt az ügyben.

Lengyelországot 1939 szeptemberében megszállta a náci Németország és a Szovjetunió. A háború során mintegy hatmillió lengyel halt meg, ami a háború előtti lakosság ötöde, köztük körülbelül 3,2 millió lengyel zsidó, akiket a holokauszt során gyilkoltak meg. Lengyelország zsidó közössége a háború előtt Európa legnagyobbja volt, de a náci haláltáborokban szinte teljesen elpusztult.

A csütörtöki mérkőzést, amely a Maccabi Haifa „hazai” meccse volt, biztonsági okokból Debrecenben rendezték. Lengyelország belügyminisztere, Marcin Kierwinski „botrányos történelemhamisításnak” nevezte a transzparenst, és határozott elítélést sürgetett. Izrael lengyelországi nagykövetsége „megrökönyödését” fejezte ki, és az UEFA-tól „megfelelő választ” kért. Hozzátették: „Az izraeli külügyminisztériummal együttműködve mindent megteszünk, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő újra. A lengyel-izraeli kapcsolatokat nem ronthatják meg szélsőségesek.” A meccset a Rakow Czestochowa nyerte 2-0-ra, és a Konferencia Liga rájátszásában a bolgár FC Arda Kardzsali ellen lép majd pályára. (via The Athletic)