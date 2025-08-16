Hétvégi olvasnivalók neres milliárdosok nehézségeiről, az orosz titkosszolgálat kampányáról és az alaszkai csúcsról

Szép napot, itt a kánikula közepén érkezik a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival, podcastjaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet válogatni közöttük.

Az élet itthon

Fotó: Kiss Bence/444

Megfogadva Orbán Viktor javaslatát, elmentünk megkérdezni az apját, milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán. Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.

Mészáros Lőrinc annak ellenére vesz ki sokmilliárdos osztalékot a V-Hídból, hogy a közbeszerzéseken induló cége a munkát rendre továbbosztja, az alvállalkozók kifizetésével pedig komoly fennakadások voltak. Érdeklődtünk a kormánynál és szakértővel beszélgetve is igyekeztük felfejteni, mennyire lehet mindez rendben. És ha már Mészáros: alaposan alátámasztott cikkben foglaltuk össze a héten, miért nem lennénk a felcsúti dollármilliárdos helyében.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A hét legjelentősebb itthoni történése alighanem az volt, hogy az orosz titkosszolgálat beszállt a magyar kampányba, aminek a jelentőségét a Fidesz ugyan próbálta kisebbíteni, de Buda Péter szerint Moszkva ezzel pórázt mutatott, és nyíltan bevállalták, hogy a magyar belpolitika az ő felségterületük. Véleménycikkünkben a közelmúlt eseményei alapján írtunk arról, hogy Orbán igazából már nem is akarja színlelni, kinek az oldalán van.

A miniszterelnök folytatta a podcastkörútját, ezúttal Nógrádi György vendége volt, közben a közrádióban politikai bombákat emlegetve lengetett be komoly megteendő lépéseket, részletek nélkül persze. A héten első lapjától az utolsóig elolvastuk a Tisza új, ingyenesen terjesztett print kiadványát, hogy megfejtsük, kiket céloznak vele; erős galériával mutattuk be, hogyan láttak neki a fideszes politikusok szétinfluálni a fiatalokat, és megírtuk, hogy Kubatov végleg eldöntötte, pártcsapatot csinál a Fradiból. Valamint beszámoltunk arról, hogy végrehajtást indítottunk a Külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira.

Fotó: Bankó Gábor/444

Több ember ellen is vádat emelt az ügyészség, amiért az április 22-ei Hadházy Ákos féle tüntetésen ülve demonstráltak a Szabadság hídon. Egyikük a 444-nek elmesélte, mi történt pontosan ott, aztán utána az eljárásban. Azt mondta, a rendőrségi intézkedésnek nem állt ellen, mégis szabadságvesztéssel fenyegetik.

Összefoglaltuk emellett, amit a fehérvári kórház ügyéről tudni lehet, ahol a vízfertőzés ügyét a kormányzati hallgatás és mellébeszélés teszi igazán súlyossá, és megírtuk, hogy nem hagyják magukat a Pázmány pszichológusai, akiket elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért.

Podcast

Illusztráció: Botos Tamás/444

Hamarosan startol az Otthon Start Program. Mire figyeljünk, kinek érdemes kalkulálni vele, és hogyan készüljön rá jól az ember? A Dohánygyár podcast új epizódjában igyekeztünk minden felmerülő kérdésre választ adni.

Világ

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A hét (és alighanem a hónap) világpolitikai történése a Trump-Putyin találkozó volt Alaszkában, ami azonban semmiféle érdemi előrelépést nem hozott, bár Putyin számára nagy győzelem a létrejötte. Előzetesen írtunk arról, hogy ki milyen érdekekkel és reményekkel készült a csúcstalálkozóra, érdemes azt is újraolvasni. A fronton közben orosz áttörést hozott a hét, katonai szakértő vendégszerzőnk ennek okait és lehetséges következményeit tárta fel.

Trump jelenlétében született megállapodás az azeri és az örmény vezető között, viszont a részleteket átnézve hamar kiderült, hogy békemegállapodásnak azért korai lenne ezt még nevezni. És írtunk arról is, hogy Trump legújabb körös vámjaival Svájcnak, ezzel együtt pedig a svájci aranyiparnak is rendesen odacsapott.

Megírtuk emellett, hogy holtan találták a dollármilliókat adományozó kamufilantrópot, miután kiderült, hogy Soros György fiától sikkasztott, és utánanéztünk annak is, hogy a tavalyi kaotikus év után idén miért késnek sokkal kevesebbet a repülők.