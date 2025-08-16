Hétvégi olvasnivalók neres milliárdosok nehézségeiről, az orosz titkosszolgálat kampányáról és az alaszkai csúcsról

Szép napot, itt a kánikula közepén érkezik a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival, podcastjaival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet válogatni közöttük.
Megfogadva Orbán Viktor javaslatát, elmentünk megkérdezni az apját, milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán. Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.
Mészáros Lőrinc annak ellenére vesz ki sokmilliárdos osztalékot a V-Hídból, hogy a közbeszerzéseken induló cége a munkát rendre továbbosztja, az alvállalkozók kifizetésével pedig komoly fennakadások voltak. Érdeklődtünk a kormánynál és szakértővel beszélgetve is igyekeztük felfejteni, mennyire lehet mindez rendben. És ha már Mészáros: alaposan alátámasztott cikkben foglaltuk össze a héten, miért nem lennénk a felcsúti dollármilliárdos helyében.
A hét legjelentősebb itthoni történése alighanem az volt, hogy az orosz titkosszolgálat beszállt a magyar kampányba, aminek a jelentőségét a Fidesz ugyan próbálta kisebbíteni, de Buda Péter szerint Moszkva ezzel pórázt mutatott, és nyíltan bevállalták, hogy a magyar belpolitika az ő felségterületük. Véleménycikkünkben a közelmúlt eseményei alapján írtunk arról, hogy Orbán igazából már nem is akarja színlelni, kinek az oldalán van.
A miniszterelnök folytatta a podcastkörútját, ezúttal Nógrádi György vendége volt, közben a közrádióban politikai bombákat emlegetve lengetett be komoly megteendő lépéseket, részletek nélkül persze. A héten első lapjától az utolsóig elolvastuk a Tisza új, ingyenesen terjesztett print kiadványát, hogy megfejtsük, kiket céloznak vele; erős galériával mutattuk be, hogyan láttak neki a fideszes politikusok szétinfluálni a fiatalokat, és megírtuk, hogy Kubatov végleg eldöntötte, pártcsapatot csinál a Fradiból. Valamint beszámoltunk arról, hogy végrehajtást indítottunk a Külügyminisztérium ellen, mert a jogerős ítélet ellenére sem adják ki, hogy kiket hívtak meg Szijjártó Péter sajtótájékoztatóira.
Több ember ellen is vádat emelt az ügyészség, amiért az április 22-ei Hadházy Ákos féle tüntetésen ülve demonstráltak a Szabadság hídon. Egyikük a 444-nek elmesélte, mi történt pontosan ott, aztán utána az eljárásban. Azt mondta, a rendőrségi intézkedésnek nem állt ellen, mégis szabadságvesztéssel fenyegetik.
Összefoglaltuk emellett, amit a fehérvári kórház ügyéről tudni lehet, ahol a vízfertőzés ügyét a kormányzati hallgatás és mellébeszélés teszi igazán súlyossá, és megírtuk, hogy nem hagyják magukat a Pázmány pszichológusai, akiket elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért.
Hamarosan startol az Otthon Start Program. Mire figyeljünk, kinek érdemes kalkulálni vele, és hogyan készüljön rá jól az ember? A Dohánygyár podcast új epizódjában igyekeztünk minden felmerülő kérdésre választ adni.
A hét (és alighanem a hónap) világpolitikai történése a Trump-Putyin találkozó volt Alaszkában, ami azonban semmiféle érdemi előrelépést nem hozott, bár Putyin számára nagy győzelem a létrejötte. Előzetesen írtunk arról, hogy ki milyen érdekekkel és reményekkel készült a csúcstalálkozóra, érdemes azt is újraolvasni. A fronton közben orosz áttörést hozott a hét, katonai szakértő vendégszerzőnk ennek okait és lehetséges következményeit tárta fel.
Trump jelenlétében született megállapodás az azeri és az örmény vezető között, viszont a részleteket átnézve hamar kiderült, hogy békemegállapodásnak azért korai lenne ezt még nevezni. És írtunk arról is, hogy Trump legújabb körös vámjaival Svájcnak, ezzel együtt pedig a svájci aranyiparnak is rendesen odacsapott.
Megírtuk emellett, hogy holtan találták a dollármilliókat adományozó kamufilantrópot, miután kiderült, hogy Soros György fiától sikkasztott, és utánanéztünk annak is, hogy a tavalyi kaotikus év után idén miért késnek sokkal kevesebbet a repülők.
Fél napon keresztül próbáltuk megtalálni Orbán Győzőt, mire váratlanul megállt mellettünk a pirosnál.
Nem érti a kormány, mi köze ahhoz, hogy Mészáros Lőrinc a közpénzzel megtömött V-Hídból a bevétel 20-30 százalékát osztalékként kiveszi, a munkát pedig továbbosztja. Az alvállalkozók kifizetésével gond van, de emögött egészen más a mintázat, mint a Gyurcsány-kormány idején.
Tényleg nem. És igyekszem elmagyarázni, hogy jóérzésű emberként miért nem érdemes irigyelni ezt a szomorúság Bermuda-háromszögében elveszett, szerencsétlen dollármilliárdost.
Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat közleményben leplezte le a Magyar Péter mögött álló háttérhatalmakat, megismételve a Fidesz állításait.
Ő sem érzékelt beavatkozási kísérletet.
Az orosz beavatkozás alapján a magyar kormánypárt népszerűségvesztése is egyértelmű, hiszen egy viszonylag korai és elég határozott beavatkozás ez a kampányba, állítja a nemzetbiztonsági elemző.
A héten Orbán és Putyin is félreérthetetlenül jelezték, hogy egy csapatban játszanak. Ha úgy tetszik, ez itt most Orbán mask off pillanata – hiába beszéltek erről már sokan, a miniszterelnök eddig legalább próbált úgy tenni, mintha nem erről lenne szó. Most már ez sem szempont.
A miniszterelnök médiaturnéjának következő állomása a Patrióta, újra. Ezúttal a hírhedt fideszes elemzővel ültették össze, és így minden korábbinál jobban kiderült, milyen sok a közös bennük.
Messze is van, bonyolult is, nem is áll erős lábakon. De a magyar miniszterelnök szerint rólunk is szól.
Mivel próbálja Magyar a Tisza felé fordítani a fideszes falvakat? A nem netező vidékieket célzó füzet miért egy EU-témájú szöveggel indul és nem a párt egyik olyan eddigi slágertémájával, mint az egészségügyi horrortörténetek, a kegyelmi ügy vagy a Tiborcz István zsebébe dugdosott koronaékszerek? A Tiszta Hang a boncasztalon.
Ha volt is olyan fiatal a közösségi oldalakon, aki ellen tudott állni az ötvenes stricinek, egészen biztos, hogy a Wing Tsun Kung Fu-t művelő Simicskónak és a bábozó Takács Péternek nem fog tudni ellenállni.
Kubatov az FTC aktív sportolóit és a klub alkalmazottait avatta a Fradi Digitális Polgári Kör tagjává.
Első fok, másodfok, Kúria, mindenhol nyertünk. De Szijjártó minisztériuma mégsem teljesíti, amire az ítélet kötelezi őket.
Több ember ellen is vádat emelt az ügyészség, amiért az április 22-ei Hadházy Ákos féle tüntetésen ülve demonstráltak a Szabadság hídon. Egyikük a 444-nek elmesélte, mi történt pontosan ott, aztán utána az eljárásban. Azt mondta, a rendőrségi intézkedésnek nem állt ellen, mégis szabadságvesztéssel fenyegetik.
Ha a kormányon múlik, a mai napig nem igazán tudnánk, mi történik az egyik magyar nagyváros kórházában. A vízfertőzés-botrányt egy DK-s politikus robbantotta, utána a média próbált meg utánajárni a helyzetnek, majd Magyar Péternek sikerült információhoz jutnia a kórháztól. A kormány közben összevissza beszélt, a propaganda a megszólalókat támadta.
Szerintük egy teljesen méltatlan és elfogult eljárásban döntöttek róluk, ezért a rektorhoz fordultak. A dékán LMBTQ+-csoporttal szembeni negatív attitűdjeit sejtik a háttérben.
Hamarosan startol az Otthon Start Program. Mire figyeljünk, kinek érdemes kalkulálni vele, és hogyan készüljön rá jól az ember?
Nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók.
Elvileg pénteken, az oroszoktól megvett Alaszkában fogadja Donald Trump az orosz elnököt, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak, jelen állás szerint az ukránok nélkül. Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.
Néhány napja megmozdult a front Ukrajnában, az oroszok jelentős előretörést értek el Pokrovszktól északra, Dobropillija irányába. Ukrán szempontból ekkora baj nem volt 2022. tavasza óta, ehhez pedig az oroszok erőfölénye mellett az ukrán katonai és politikai vezetés hibái is hozzájárultak Katonai szemmel elemezzük, hogy törént az áttörés, és milyen lehetőségek állnak az ukránok előtt.
A hétvégén még csak egy nyilatkozatot írtak alá arról, hogy mindenki jó fej lesz a térségben, ez önmagában kevés a Nobel-békedíjhoz. Az amerikai érdekek érvényesítésében viszont nagyot lépett előre az elnök.
Komoly vihart kavart Svájcban, hogy az Egyesült Államok 39 százalékos vámot vetett ki, sőt, még bizonyos méretű aranytömböket is vámkötelessé tenne. A kritikusok szerint az egész aranyiparnak kellene fedeznie a plusz költséget.
Matthew Christopher Pietras évekig keltette a milliomos jótevő látszatát, aki kulturális intézményeket támogat, miközben csak Gregory Soros asszisztenseként dolgozott, korábban pedig hajléktalanként próbálta a gazdagok életét élni.
2024 nyarán összeomlott az európai légiközlekedés, folyamatosak voltak a késések, a járattörlések. Idén nem érkeznek ilyen hírek. A Wizz Air járatai 65 százalékkal pontosabbak, a Ryanairnek is csak pár száz járata késik – a tavalyi több ezerhez képest – havonta. Utánajártunk, hogy mi lehet ennek az oka.