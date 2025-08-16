Ki emlékszik már a Fidesz régi csodafegyverére, a CAP-ra? Pedig a jelek szerint létezik még

Hiába tesz úgy a Fidesz, mintha csak most fedezték volna fel a Facebookban rejlő lehetőségeket, és indítanak digitális honfoglalást, a párt már a 2018-as választási kampányban jól szervezett, központi rendszert dolgozott ki. Ez volt a CAP, egy feladatmegosztó és belső üzenetküldő rendszer.

Valójában már akkor is arról volt szó, hogy a Fidesz egy központi agyra kötött, parancsra egyszerre mozdítható, az egész országot lefedő Facebook-hadsereget állított fel a kampányra. Ennek egyik tagja annak idején megosztotta velünk, hogyan irányítják a pártközpontból a virtuális kampánygépezetet.

2017 májusában a Fidesz pártközpontjának kérésére a párt minden képviselőjének és képviselőjelöltjének a csapatából le kellett adni egy nevet „virtuális munkatárs” pozícióra. Először azt mondták, hogy nincs jelentősége a posztnak. De alig telt el egy hónap, minden megnevezett munkatársat berendeltek a Fidesz központba. A „virtuális munkatársakat” (VM-ek) maga a Fidesz-kampányok félistene fogadta, az ember, akiről listát is neveztek el.

A CAP-n keresztül kötöttek össze minden képviselőt vagy képviselőjelöltet, politikai munkatárs, és persze az előbb említett Kubatov-alapkiképzésen átesett összes virtuális munkatársat a nagy központi akarattal.

A Fidesz pártközpontból a CAP-on keresztül minden nap legalább egy, de legfeljebb öt feladat érkezett akkor.

Hogy ne azon múljon, éppen gépnél van-e a képviselő Facebook-felelőse, sms-t is küldenek, hogy új utasítás jött a CAP-on.

Onnan lehet sejteni, hogy a CAP még él vagy a digitális honfoglalók leporolták és újra működik, mert Orbán Balázs reggel 8 óra 18 perckor megosztott egy posztot, amiben a főnökének nagyságát dicsérte, és belerakott egy OVnakmegintigazavolt hashtaget.

Hiába a szombat, a tikkasztó hőség, család, bevásárlás, főzés, nyaralás, pihenés, pár órán belül a kormánypárti képviselők (vagy legalábbis az adminjaik) nagy számban elkezdték használni a hashtaget. Délután háromnegyed háromra a parlamenti képviselők közül ők már kipipálták a feladatot:

Ágh Péter

Becsó Zsolt

Bodó Sándor

Czunyiné Bertalan Judit

Csuzda Gábor

Demeter Zoltán

Dunai Mónika

Földi László

Fülöp Attila

Gyopáros Alpár

Hidvégi Balázs

Hörcsik Richárd

Mészáros Lajos

Nacsa Lőrinc

Pogácsács Tibor

Szeberényi Gyula Tamás

Tessely Zoltán

Törő Gábor

Seszták Miklós

Soltész Miklós

Varga Gábor

Vargha Tamás

Az üzenetet továbbította, de nem tudja használni a hashtaget egyebek között: Vitályos Eszter, Rétvári Bence és Menczer Tamás.

Több államtitkár is félretette a szombati pihenőt, de a Facebookot amúgy 0-24-ben használó Takács Péter is megtette a magáét.

A miniszterek közül egyelőre csak Tuzson Bence és Bóka János tette meg, amit egy hashtag népszerűsítésért meg kell tenni, meglátjuk, hogy hányan csatlakoznak hozzájuk.

A 2018-as CAP-rendszerben a központi utasítás végrehajtását igazolni is kellett. Minden esetben határidőt adnak a feladat végrehajtására, általában 1,5-2 napot. Szóval van még egy kicsi idejük korunk CAP-ba oltott új Digitális Polgár Kör Harcosainak, hogy használják az orbáni hashtaget.

A régi CAP-ban egyébként ellenőrizték, hogy ki hajtotta végre a feladatot. Ha nem sikerült megoldani, sms-ben jött a figyelmeztetés.