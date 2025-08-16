Kim Dzsongun előtt lépett fel a legnépszerűbb orosz énekes

külföld
A háborúpárti orosz énekes, Shaman volt az Észak-Korea függetlenségi napját ünneplő központi rendezvény sztárfellépője, írja a Telex. Jaroszlav Dronov az orosz kultúráért felelős miniszterhelyettes delegációjával érkezett Phenjanba, ahol augusztus 15-én ünneplik a japán uralom alól való felszabadulást.

külföld shaman oroszország vörös csillag moscow times észak-korea Jaroszlav Dronov taszsz dél-korea