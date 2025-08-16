A háborúpárti orosz énekes, Shaman volt az Észak-Korea függetlenségi napját ünneplő központi rendezvény sztárfellépője, írja a Telex. Jaroszlav Dronov az orosz kultúráért felelős miniszterhelyettes delegációjával érkezett Phenjanba, ahol augusztus 15-én ünneplik a japán uralom alól való felszabadulást.

SHAMAN исполнил «ВСТАНЕМ» и поднял весь зал во главе с Ким Чен Ыном.



Это произошло на концерте в Пхеньяне, посвящённом 80-летию освобождения Корейского полуострова от Японии. pic.twitter.com/SSFBsAFdcY — Intoleranter💙 (@koelnnemez) August 16, 2025

