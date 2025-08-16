Kórházigazgató, korábbi és jelenlegi fővárosi fideszes képviselő, államtitkár és miniszterelnöki főtanácsadó Szentkirályi Alexandra Digitális Polgári Körében

POLITIKA
Orbán Viktor felhívására lett Budapesti Digitális Polgári Kör is. A vezetője a főpolgármester-jelöltségtől visszaléptetett, de a választás után a fővárosi Fidesz irányításával megbízott Szentkirályi Alexandra lett. Most szombaton jelentette be, hogy a meghívására kik lett a fővárosi DPK alapítói.

  • Almássy Kornél, akit így mutat be Szentkirályi: közlekedési szakértő, egyetemi docens, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője. Almássy volt az, aki még 2008-ban elindult az Orbán Viktorral szembe fordult Dávid Ibolya ellen az MDF elnökségéért, majd a megfigyelési ügy kirobbanása után visszalépett. Nem hagyták az út szélén, Tarlós István alatt előbb az FKF Zrt. Közútfenntartási Ágazati Igazgatója volt, majd. 2011. októberben a BKK Közút Zrt. vezérigazgatója lett, aztán a Budapest Közút Zrt.-ként működő fővárosi nagyvállalatot vezette 2019. május 31-éig. A Szentkirály által emlegetett BP Műhelyről éppen a napokban azt írta az Átlátszó, hogy Fideszes álcivilek agytrösztje kampányol több mint 2,5 milliárd forint közpénzből a kereszténykonzervatív Budapestért.
  • Czakó Julianna – Junior Prima- és Domján Edit-díjas színésznő, a Thália Színház tagja.
  • Kökény Zoltán – a Péterfy Sándor utcai kórház főigazgatója. Kökény 2023 óta irányítja a fővárosi kórházat.
  • Lánszki Regő – országos főépítész, államtitkár.
  • Fürjes Balázs – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, korábban Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.
  • Molnár Csaba Gábor – fenntarthatósági és ESG-szakember. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ESG-igazgatója.
  • Szalai Piroska – miniszterelnöki főtanácsadó. Fővárosi fideszes képviselő volt, de lemondott, amikor főtanácsadó lett. Nagy bravúrokat képes, ha azt kell bemutatni, hogy miért is erős a magyar gazdaság. Róla amúgy írtunk más ügyben is. Akkor Varga Mihály miniszter tanácsadója volt: „a Thaly Kálmán utcában 10 millió forintért vásárolt meg egy felújított tetőtéri bérlakást. A fizetési határidő 2032. A hasonló lakásokat 25-35 millió forintért árulják az ingatlaportálokon".
  • Szepesfalvy Anna – fővárosi közgyűlési képviselő, a XXII. kerület korábbi alpolgármestere. Ő nem csak korábban volt a fővárosi Fidesz-frakció tagja, hanem most is az. A vagyonnyilatkozata szerint a Fidesz országgyűlési frakciójának az alkalmazottja.
  • Tibolya Péter – jogász, öttusázó, az olimpiai bajnok Gulyás Michelle edzője.
POLITIKA Molnár Csaba Gábor Gulyás Michelle Budapesti Digitális Polgári Kör nemzetközi olimpiai bizottság tarlós istván BP Műhely péterfy sándor utcai kórház fidesz Szentkirályi Alexandra thália színház Almássy Kornél Lánszki Regő Szalai Piroska Czakó Julianna Tibolya Péter orbán viktor Szepesfalvy Anna dávid ibolya Kökény Zoltán átlátszó Fürjes Balázs
