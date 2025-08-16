New York Times: Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Putyin

Ha Oroszország megkapja Donbaszt, azokkal a területekkel együtt, amiket még nem foglaltak el, akkor Putyin hajlandó írásban garantálni a tűzszünetet, illetve azt, hogy nem támadja meg Ukrajnát vagy bármely más európai országot a jövőben - a New York Times forrásai szerint erről tájékoztatta az európai vezetőket Donald Trump az alaszkai csúcs után. A tervről hétfőn egyeztet az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel Washingtonban. A tárgyalásra meghívást kaptak az európai vezetők is.
Hasznos és időszerű volt az alaszkai találkozó,
mondta Vlagyimir Putyin az orosz állami hírügynökségnek. Az orosz elnök a megbeszélés tartalmáról nem árult el részleteket, mindössze annyit mondott, hogy a tárgyalás Donald Trumppal őszinte és tartalmas volt.
„Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában”
– jelentette ki Friedrich Merz német kancellár, miután Donald Trump tájékoztatta őt és más európai vezetőket az alaszkai találkozóról. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról posztolt, hogy
„Az EU szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal a igazságos és tartós béke elérése érdekében. Elengedhetetlenek az Ukrajnát és az Európát védő biztonsági garanciák.”