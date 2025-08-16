New York Times: Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Putyin

Ha Oroszország megkapja Donbaszt, azokkal a területekkel együtt, amiket még nem foglaltak el, akkor Putyin hajlandó írásban garantálni a tűzszünetet, illetve azt, hogy nem támadja meg Ukrajnát vagy bármely más európai országot a jövőben - a New York Times forrásai szerint erről tájékoztatta az európai vezetőket Donald Trump az alaszkai csúcs után. A tervről hétfőn egyeztet az amerikai elnök Volodimir Zelenszkijjel Washingtonban. A tárgyalásra meghívást kaptak az európai vezetők is.

Fotó: DREW ANGERER/AFP

Hasznos és időszerű volt az alaszkai találkozó,

mondta Vlagyimir Putyin az orosz állami hírügynökségnek. Az orosz elnök a megbeszélés tartalmáról nem árult el részleteket, mindössze annyit mondott, hogy a tárgyalás Donald Trumppal őszinte és tartalmas volt.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

„Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában”

– jelentette ki Friedrich Merz német kancellár, miután Donald Trump tájékoztatta őt és más európai vezetőket az alaszkai találkozóról. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen arról posztolt, hogy