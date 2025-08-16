Péntek este is folytatódtak a tüntetések Szerbiában

Országszerte folytatódtak a kormányellenes tüntetések Szerbiában, péntek este több városban is erőszakos összecsapásokra került sor a demonstrálók és a rendőrök közt. A Guardian beszámolója szerint Belgrádban könnygázt vetettek be, hogy felolszlassák a megmozdulást. Péntek esti tévéüzenetében Aleksandar Vučić kijelentette:

A szerb állam erősebb bármely tüntetésnél.

Dicsérte a rendőrök fellépését, míg a tüntetéseket elkeseredett próbálkozásoknak minősítette az állami tévében.

Fotó: MARKO DJOKOVIC/AFP

„Az erőszak minden formája elfogadhatatlan, és csupán még nagyobb szenvedéshez és megosztottsághoz vezet,” - figyelmeztetett Német László belgrádi érsek, aki békére szólította fel Szerbiát. Hozzátette: