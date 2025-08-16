Vecsei H. Miklós: Imádom Magyarországot, de sírnom kell, milyen állapotban van

A Nemzeti Színház színésze, Vecsei H. Miklós az Ördögkatlan fesztiválon mesélt arról, milyen nehéz dolga van annak, aki a két táborra szakadt ország közé szorul:

A fél családom ott van a Pride-on, a másik fele a nagymamámnál nézi a csíksomlyói búcsút. A Pride-on Mr. vagy Mrs. Szöszi transzvesztita énekli tátogva a Most múlik pontosan csíkzenekaros feldolgozását, amit Kiss Tibi a drogaddikciókról írt, amit aztán a Kulturális és Innovációs Minisztérium kinyomtatott minden érettségiző diáknak mint szerelmes dalszöveget. Most ebben a világban én hova álljak?

– tette fel a kérdést, és amikor erre a közönség tapsban tört ki, így folytatta:

Ez vicces, de nekem sírnom kell ezen. Imádom Magyarországot, de sírnom kell, milyen állapotban van.

A színész Veiszer Alindával beszélgetve jutott el erre a pontra, előtte pedig megpróbálta elmondani, miért szerződött a Nemzetihez azután, hogy Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó színházi balesetének kezelése miatt nyolc színész is távozott a társulattól.

Vecsei eredetileg egy Radnóti-est miatt kereste meg a Nemzeti főigazgatóját, Vidnyánszky Attilát, akivel az SZFE-ügy óta nem voltak beszélőviszonyban, ám Vidnyánszky váratlanul szerződést ajánlott neki. A színész erre számos kollégáját és hozzátartozóját is megkérdezte, mit tegyen, közülük egyedül csak Mucsi Zoltán volt tartózkodó, mindenki más azt mondta: „Ez mégis csak a Nemzeti.” Úgyhogy aláírt, azért is, mert rendezőként nagyra tartja Vidnyánszkyt:

Én abban a fogalomban, hogy Nemzeti Színház, iszonyatosan hiszek. Nem Vidnyánszky Attilában meg Demeter Szilárdban, hanem a színházban.

Vecsei tisztában volt vele, hogy emiatt a társadalom jelentős része el fogja ítélni, de azt is átgondolta, hogy ezek az emberek sem a világlátását, sem a színházi viszonyait nem ismerik.

Aztán mondott egy meglepő történetet is még az SZFE-s időkből:

Ott voltam az egyetemen öt évig. Nem tudom elmondani, hogy ott milyen helyzetek voltak. Teljesen triviális volt, hogy egy hatvanas férfi tanár fogdos engem, és úgy instruál, hogy közben fogja a farkamat. Ez evidens volt. Sőt, még büszke is voltam rá, hogy az én farkamat fogja, és nem a másokét, mert akkor engem akar instruálni.

Vecsei H. Miklós arról is beszámolt, hogy az SZFE-ügy idején kapta volna meg a kormányzattól a Fiatalok a Polgári Magyarországért Díjat, ezért írt egy levelet az akkor még államtitkár Novák Katalinnak, hogy a kitüntetést csak akkor veszi át, ha végigbeszélheti vele ezt az ügyet. Novák azonban nem válaszolt, így Vecsei sem fogadta el a díjat.

