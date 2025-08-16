Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

Volodimir Zelenszkij hétfőn találkozik Donald Trumppal Washingtonban, írta szombati posztjában az ukrán elnök.

„Ukrajna megerősíti, hogy maximális erőfeszítéseket fog tenni a béke elérése érdekében” – jelentette ki Zelenszkij.

Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú találkozó megrendezésére. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a legfontosabb kérdéseket a vezetők szintjén lehet megvitatni, és ehhez a háromoldalú formátum alkalmas

– tette hozzá.

Zelenszkij szerint több mint másfél órán át telefonáltak Trumppal az alaszkai csúcsot követően: először ketten tárgyaltak, majd csatlakoztak az európai vezetők is.