Jeti Mozi

Magyar dokumentumfilmek a 444-en.

BP Underground: Olyan fehérzajos acid buli volt, hogy ott mindenki megtért

FILM
  • A Jeti Mozi bemutatja a BP Underground harmadik epizódja a budapesti elektronikus zenei szcéna történetét, szereplőit és ikonikus helyszíneit mutatja be a ’90-es évektől napjainkig.
  • A Koltay Anna és Turán Eszter által készített dokumentumfilm egyedi képi világgal és gazdag archív anyaggal idézi meg a korszak életérzését, a partikultúra virágzását és a szubkultúra formálódását.
  • Megszólalnak a hazai elektronikus zene meghatározó alakjai, köztük Titusz, Prieger Zsolt és Zságer Balázs, akik személyes történeteiken keresztül hozzák közelebb a nézőhöz a szcéna múltját és jelenét.
  • Milyenek voltak a legendás Tilos partik? Hogyan jött létre anno Ozora? Milyen az utóbbi években az itthoni underground elektronikus zenei közeg, van-e létjogosultsága, hangja és ereje a digitális világban?

Stáb

Rendező: Koltay Anna, Turán Eszter
Producer: Turán Eszter
Co-producer: Romwalter Judit, Trepper Viktória
Vezető Operatőr: Bálint Dániel
Operatőr: Domokos Balázs, Táborosi András
B Kamera Operatőrök: Kóródi Dániel, Vaszari Júlia
Gyártásvezető: Jónás Rita
Produkciós asszisztens: Fürst Bence, Mózes Anita
Vágó: Grünvalszky Ágnes
Hangmérnök: Dóczy Áron, Gubinyi Zoltán, Gyula Márk, Vörös Menyhért
Világosító: Endrédi Richárd, Farkas Zoltán, Gönczöl Viktor, Rácsai Dávid, Tamus Márton, Vékony Dániel
L.A. CREW:
Kamera: Bobby Bobby Quillard
Hang: Schrank Doma
Utómunka supervisor: Környei Márk – Studio Lamb
Hangmérnök: Fejér Mihály
Mastering: Deutch Gábor – Anorganik
Colorist: Bognár Szandra
Logo: Blik Dániel
Grafika: Markovics Balázs
Fotó: Cseke Dorka

