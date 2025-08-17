Budapesten mára virradóra megdőlt a fővárosi és az országos hajnali melegrekord, nem is kevéssel

Milky macskát is kicsinálta az idő.

Nem tudtál aludni, csak forgolódtál ma éjszaka, mint én? Lehet, hogy azért, mert amióta jegyzik a részletes hőmérsékleti adatokat, szombatról vasárnapra virradóra volt a legmelegebb éjszaka.

Budapesten a János-hegyi meteorológiai állomáson még a hajnali, leghűvösebb órákban sem csökkent 25,3 fok alá a hőmérséklet, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord.

Macskának sem való idő.

Az eddigi csúcsértékeket tavaly mérték: az országosat akkor Szeged döntötte meg 24,5 fokkal, a budapesti pedig 24,1 fok volt, szintén a János-hegyen mérve. Vagyis nem is kevéssel dőlt meg a csúcs, ami sokkal kellemesebbé teszi, hogy mindjárt elájulok.