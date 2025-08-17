Ha arra sem képesek parancsot adni, hogy álljanak le a légicsapások, hogyan lehet tartós békét kötni? - kérdezi Zelenszkij

Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij, Berlin, 2025. augusztus 13. Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

„Láthatjuk, hogy Oroszország számos fegyverszüneti felhívást utasít vissza és nem döntötte még el, hogy mikor hagyja abba a gyilkolást. Ez bonyolítja a helyzetet. Ha nincs meg bennük a szándék ahhoz sem, hogy kiadjanak egy egyszerű parancsot a légicsapások leállítására, sok erőfeszítésbe kerülhet arra rávenni Oroszországot, hogy megtegyen egy sokkal nagyobb dolgot és békében éljen a szomszédaival évtizedeken át.”

Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök írta friss közleményében, amiben a hétvége két legfontosabb háborús fejleményére reagált. Egyrészt arra, hogy Putyin a Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Trumptól, másrészt arra, hogy az amerikai elnök 180 fokos fordulatot téve arról posztolt a Putyinnal történt alaszkai megbeszélése után, hogy a háború befejezésének legjobb módja az lenne, ha Oroszország és Ukrajna egyből békeszerződést kötnének, nem pedig azonnal tűzsszünet után állapodnának meg. Trump még pénteken, a találkozó előtt is arról nyilatkozott, hogy villámgyors tűzszünetre van szükség.

A csúcstalálkozó után Trump és Zelenszkij telefonon konzultáltak, az ukrán elnök akkor arról beszélt, hogy igazi, tartós békeszerződésre van szükség, de azt is hozzátette, hogy a fegyvereknek el kell hallgatniuk és abba kell hagyni az öldöklést. Később közleményt adott ki, amiben arról írt, hogy a „valóban fenntartható és megbízható békéhez” hiteles biztonsági garanciákra és az elfoglalt területekről elrabolt gyerekek visszadására lenne szükség.

Ukrajna sokszor hangoztatott fő kívánsága az azonnali tűzsszünet, hogy azt követően tárgyalhassanak tartós békéről. Az alaszkai csúcs előtt Trump azt mondta az európai vezetőknek, hogy az alaszkai találkozó célja a tűzszüneti megállapodás.

Putyin és Trump a vörös szőnyegen Alaszkában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Trump hétfőn fogadja Zelenszkijt Washingtonban, ahol az amerikai elnök feltehetőleg arra próbálja majd rávenni őt, hogy fogadja el a putyini békefeltételeket. Az orosz elnök egész Donbaszt követeli, azokat a részeket is, amik jelenleg is ukrán fennhatóság alatt vannak, cserébe azért, hogy Oroszország a többi frontszakaszon megálljon ott, ahol jelenleg tart. Donbasz a luhanszki és a donyecki régióból áll, előbbi nagyjából orosz kézen van, utóbbi területének 30 százalékát viszont Ukrajna tartja kézben most is.

Zelenszkij friss közleménye a korábbi határozott álláspontjához képest kompromisszumkészebbnek tűnik. A szövegben expilicite sehol sem utasította el előre a területátadást. Pedig három nappal az alaszkai csúcstalálkozó előtt még határozottan nyilatkozta, hogy

„Nem hagyjuk el a Donbasz régiót. Nem tehetjük meg. A Donbasz az oroszok számára ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához.”

Akkor arról beszélt, hogy

„Ha ma elhagyjuk a Donbaszt, az erődítményeinket, a dombokat, amelyeket ellenőrzünk, akkor egyértelműen hídfőállást nyitunk az orosz offenzíva előkészítéséhez. Pár év múlva Putyin előtt nyitva lesz az út mind Zaporizzsja, mind Dnyipro régióba. És nem csak arra, hanem Harkiv felé is.”

Zelenszkij állápontja arra alapult, hogy az ukrán alkotmány tiltja az önkéntes területátadást. De már a múlt héten voltak olyan hírek, hogy Zelenszkij a háttérben állítólag jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lehet leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart. Ami az elmúlt három és fél évben nagyjából elképzelhetetlen volt. De az aktuálisan is ukrán kézen lévő területek átadása akkor sem merült fel. Ehhez képest feltűnő az ukrán elnök friss közleményének visszafogottsága.

Azt európai vezetők a csúcstalálkozó óta eltelt másfél napban nyilvánosan arról beszéltek, hogy milyen fontos a tartós béke valós garantálása, de a CBS szerint attól tartanak, hogy Trump hétfőn megpróbál nyomást gyakorlni Zelenszkijre, hogy fogadja el az Alaszkában Putyinnal megbeszélt feltételeket. Ukrajna szempontjából nem hangzott jól, amikor a csúcs utáni Fox News interjúban arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna az ukrán elnöknek, előbb azt felelte, hogy „állapodjon meg” majd annyit tett hozzá, hogy „Oroszország nagyon nagy hatalom, ők meg nem.”

Trump pár napja még „nagyon súlyos következményekkel” fenyegett Putyint, ha nem megy bele a tűzszünetbe.

(via BBC)