Háború a számok ellen

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Ahhoz képest, mi minden megy a világban alaszkai csúcstalálkozótól a közel-keleti válságig, elsőre kevéssé tűnhetett fontos hírnek, hogy Donald Trump augusztus elején váratlanul kirúgta az amerikai statisztikai ügynökség (BLS) vezetőjét, Erika McEntarfert.

Pedig a történet megérdemli a figyelmet, McEntarfernek ugyanis azért kellett távoznia, mert az amerikai elnöknek nem tetszettek a hivatalos adatok, melyeket az ország statisztikai hivatala bemutatott. A BLS adatainak fontos szerepe van: ezekre is épít az amerikai jegybank a monetáris politika megalkotásánál, de befektetők, bankok és nemzetközi szereplők is számolnak velük, és egyelőre felmérni se lehet, milyen (akár globális) gazdasági következményei lehetnek annak, ha a BLS adatai a jövőben megbízhatatlanokká vagy gyanússá válnak.

Trump McEntarfer kirúgása után a BLS tevékenységét támadó táblákkal tartott sajtótájékoztatót a Fehér Házban
Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság EJ Antoni Heritage Foundation Egyesült Államok Erika McEntarfer Stephen Miran federal reserve Donald Trump bls amerikai gazdaság Projekt 2025 jerome powell
Kapcsolódó cikkek

Mit akar a Heritage Foundation, ami Orbánt fogadja Washingtonban?

A Ronald Reagan elnöksége óta megkerülhetetlen jobboldali alapítvány Ukrajna segítése ellen kampányol, sokat tenne a globális felmelegedés fokozásáért is, és a fő célja az, hogy „intézményesítse a trumpizmust”.

Herczeg Márk
külföld

Zuhant a dollár, miután elterjedt, hogy Trump kirúgni készül az amerikai jegybank elnökét

Jerome Powell menesztése nagyon súlyos megsértése lenne a Fed függetlenségének, és megbecsülni se lehet, hogyan reagálna erre az amerikai piac.

Horváth Bence
külföld

Egyetlen ember szándékos döntése még soha nem okozott ekkora felfordulást a világgazdaságban

Világszerte leolvadó tőzsdék, recessziós félelem és teljes bizonytalanság: Donald Trump vámjaival felégette a világkereskedelmet, és senki nem látja, hogy ennek mi értelme lehetett. Nagy Terv helyett egy teljesen elszabaduló elnök, akinek a döntéseit jó eséllyel mindenki meg fogja szenvedni, beleértve az amerikaiakat is.

Horváth Bence
gazdaság