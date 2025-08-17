Háború a számok ellen

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Ahhoz képest, mi minden megy a világban alaszkai csúcstalálkozótól a közel-keleti válságig, elsőre kevéssé tűnhetett fontos hírnek, hogy Donald Trump augusztus elején váratlanul kirúgta az amerikai statisztikai ügynökség (BLS) vezetőjét, Erika McEntarfert.

Pedig a történet megérdemli a figyelmet, McEntarfernek ugyanis azért kellett távoznia, mert az amerikai elnöknek nem tetszettek a hivatalos adatok, melyeket az ország statisztikai hivatala bemutatott. A BLS adatainak fontos szerepe van: ezekre is épít az amerikai jegybank a monetáris politika megalkotásánál, de befektetők, bankok és nemzetközi szereplők is számolnak velük, és egyelőre felmérni se lehet, milyen (akár globális) gazdasági következményei lehetnek annak, ha a BLS adatai a jövőben megbízhatatlanokká vagy gyanússá válnak.

Trump McEntarfer kirúgása után a BLS tevékenységét támadó táblákkal tartott sajtótájékoztatót a Fehér Házban Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP