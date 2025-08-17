Korunk orosz „hősei”

Van egy híres Lermontov-regény a tizenkilencedik századból, amit szinte minden orosz ismer. A címe: Korunk hőse (Geroj nasevo vremenyi). De kik az orosz jelenkor hősei? A Kreml válasza szerint egyértelműen az Ukrajna ellen harcoló orosz katonák, és ennek az üzenetnek a sulykolására minden elképzelhető eszközt be is vet.
Oroszországon kívülről világosan látszik, mi mindent követtek és követnek el ma is az orosz katonák Ukrajna ellen. A tömeggyilkosságok, a civil lakosság szervezett elrablása, civilek és hadifoglyok kínzása, a szisztematikus nemi erőszak, civil infrastruktúra (például kórházak, könyvtárak, iskolák) pusztítása nem elszigetelt vagy „véletlen” esetek, hanem az orosz hadviselés szerves részét képezik. Az alkalmazásuk teljes mértékben tudatos, célja, hogy megtörjék az ukrán társadalom ellenállását. És akkor a dicstelen fosztogatást még nem is említettük: a 2022-ben az ukránok által visszafoglalt területekről a távozók még a mosógépeket és a WC-kagylókat is elvitték. Nehéz elképzelni, hogy ezekből az emberekből a Kreml propagandája hősöket tud faragni, pedig pontosan ez történik.
