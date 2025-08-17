Magyar Péter levele az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan beavatkozás Magyarország belpolitikai folyamataiba

Fotó: YouTube/Magyar Péter

Levelet írt Magyar Péter a budapesti orosz nagykövetnek, miután az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata négy nappal ezelőtt kivételes nyíltsággal próbált beavatkozni a magyar belpolitikába, amikor olyan közleményt posztolt ki a webodalára, amiben arról írn ak, hogy az Unió vezetői pénzzel és lobbizással is azon dolgoznak, hogy Magyar legyen a következő magyar miniszterelnök. (A lapunknak interjút adó Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő, volt titkosszolgálati főtiszt szerint az orosz vezetés a durva közleménnyel legalább annyira üzent Orbánnak mint Magyarnak. Előbbinek szerinte azt, hogy tudnia kell, a magyar belpolitika is az oroszok felségterülete.

„Ez a közlemény, amely név szerint említ engem és az általam vezetett pártot, elfogadhatatlan beavatkozást jelent Magyarország belpolitikai folyamataiba. Teljesen alaptalanul azt állítja, hogy az Európai Unió és annak vezetői arra törekednének, hogy én legyek Magyarország következő miniszterelnöke, és e célból „anyagi, média- és lobbierőforrásokat” mozgósítanak.”

- írta Magyar Péter a nagykövetnek. Hozzátéve, hogy

„Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását.”

Az ellenzéki pártvezető azzal folytatta, hogy

„Pártom és minden magyar állampolgár nevében egyértelműen kijelentem: Magyarország szuverenitása kizárólag a magyar népé. Egyetlen külföldi hatalomnak – legyen szövetséges, ellenfél vagy bármi más – sincs joga megkísérelni politikai jövőnk alakítását vagy választásaink kimenetelének meghatározását."

Magyar ezután leszögezte, hogy hivatalosan tiltakozik „az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálata által tett kijelentések és azok hivatalos, illetve állami csatornákon való terjesztése ellen.”

„Haladéktalan és nyilvános magyarázatot” kér az Oroszországi Föderáció Nagykövetségétől „a fent említett közlemény jóváhagyásával, céljával és szándékolt hatásával kapcsolatban.” Ezen kívül „egyértelmű biztosítékot” követel arra, hogy „az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető, beleértve a dezinformációs kampányokat, kiberműveleteket vagy a politikai szereplők és állampolgárok megfélemlítését.”