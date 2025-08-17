Összeomlott a MÁV szolnoki vonala, és jelentős késésekre kell számítani, miután majdnem frontálisan ütközött két mozdony

„Vasárnap délután Szolnok és Szajol között nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél” – írja a MÁV-csoport. Emellett a záhonyi és a békéscsabai fővonalon is jelentősen hosszabb eljutási időre, valamint pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig.
Vasárnap délután Szajol és Szolnok között, Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt. A két vonat majdnem frontálisan ütközött, azonban végül 200 méterre megálltak egymástól. A MÁV-csoport szerint személyi sérülés nem történt. A vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre pedig azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a továbbhaladást megtiltó jelzést adott le, hogy megelőzze a balesetet.
A baleset miatt a következő forgalmi változásokra kell számítani az érintett vonalon: