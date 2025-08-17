Összeomlott a MÁV szolnoki vonala, és jelentős késésekre kell számítani, miután majdnem frontálisan ütközött két mozdony

„Vasárnap délután Szolnok és Szajol között nem közlekedhetnek a vonatok hatósági intézkedés miatt, mert egy magántársaság szerelvény nélkül haladó mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél” – írja a MÁV-csoport. Emellett a záhonyi és a békéscsabai fővonalon is jelentősen hosszabb eljutási időre, valamint pótlóbuszos átszállásra kell számítani estig.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Vasárnap délután Szajol és Szolnok között, Millérnél egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, egy váltót megrongált és arra a vágányra haladt ki, ahol az ellenkező irányban a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC (IC 614) szabályosan haladt. A két vonat majdnem frontálisan ütközött, azonban végül 200 méterre megálltak egymástól. A MÁV-csoport szerint személyi sérülés nem történt. A vasúti biztosítóberendezés a szabálytalan közlekedésre pedig azonnal reagált és még a másik vonat érkezése előtt a továbbhaladást megtiltó jelzést adott le, hogy megelőzze a balesetet.

A baleset miatt a következő forgalmi változásokra kell számítani az érintett vonalon:

  • A záhonyi és a békéscsabai fővonal távolsági vonatai csak Budapest és Szolnok, illetve Szajol és a keleti országrészben lévő végállomásuk között járnak.
  • Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekednek, a buszok folyamatosan indulnak, a vonatokhoz nem csatlakoznak.
  • Szolnok és Szajol között a Volán buszjáratain a vasúti jegyek érvényesek, Szajolban is betérnek a buszok a vasútállomásra.
  • A záhonyi és a békéscsabai fővonalon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.
  • A Szolnok-Szentes vonal vonatai Tiszatenyőn fordulnak vissza Szentes felé, a békéscsabai vonatok Tiszatenyőn is megállnak.
közlekedés magyar államvasutak máv-csoport szajol szolnok záhonyi fővonal baleset vasút nyírség ic tiszatenyő békéscsabai fővonal