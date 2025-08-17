Palvin Barbarát endometriózissal műtötték

„Évente járok nőgyógyászati szűrésre, úgy gondoltam, ha endometriózisom lenne, már rég tudnék róla – de kiderült, hogy ez nem mutatható ki az általános vizsgálatokkal. Elmentem tehát, és három hónappal később meg is műtöttek” – írja Palvin Barbara egy Instagram-posztjában. A magyar modell több, kórházban készült képet is megosztott követőivel, és arról is írt, hogy a műtét óta végre átélt egy olyan menstruációt, ami könnyebb volt, így most már tudja, mekkora a különbség.

Magyarországon minden tizedik nőnek endometriózisa van, de 60 százalékuk egészen a diagnózis felállításáig nem is hall a betegségről – pedig az esetek közel felében meddőséget okoz. A tévhitekkel ellentétben a fájdalmas menstruáció nem oké. Habár az orvosok betegségnek nevezik, sokan azt mondják, könnyebb az endometriózisra egy „dologként” tekinteni, amivel foglalkozni kell.

Gyógyítani ugyanis nem lehet, ahogy megelőzni sem: a kialakulásának pontos okát sem ismerik. Az Ezerarcú Endometriózis projektben megszólaló nők szerint a menstruációt és a szexualitást átszövő tabuk miatt jöhetett létre az az állapot, hogy az érintettek akár 7-15 évet (a fővárosban ez az utóbbi időben négy évre csökkent) is végigszenvedhetnek, vagy lehetnek teljesen tünetmentesek, mire kiderül, hogy endometriózisuk van. A betegségről itt írtunk hosszabban.

Palvin szerint már ő is évek óta küzd a menstruációja nehézségeivel.

„Kimerültség, erős fájdalmak, bőséges és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján… Azt hittem, nálam ez «így működik«.”

Palvin Barbara 2017. május 23-án Cannes-ban. Fotó: Valery Hache/AFP

„Ha úgy sejted, hogy nálad is fennállhat az endometriózis, nagyon bátorítalak, hogy járj utána. Nekem rengeteget segített, és hálás vagyok, hogy megtettem. A korai diagnózis és kezelés nagyon fontos ahhoz, hogy elkerüljük a hosszú távú szövődményeket – én most már tudatosabban figyelek a testemre, és ha kell, időben lépek” – írja a bejegyzésben Palvin, aki három hónapig a pihenésre fókuszált, de már izgatott, és kész visszatérni a munkába.