Szijjártó váltott pár szót telefonon Lavrovval

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
Szijjártó Péter (j) magyar külügyminiszter személyes jóbarátjával, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.
Fotó: Szijjártó Péter/Facebook/MARTON_KIRALY

„Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon.”

- írta ki a Facebookra Szijjártó Péter külügyminiszter.

„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely.”

- folytatta Szijjártó, aki a posztban nem említette meg, hogy a találkozón nem vett részt a háborúban megtámadott fél. Sőt az egész bejegyzésben nem hangzott el Ukrajna neve. Az viszont meglepő, hogy a poszt zárómondata Szergej Lavrovhoz intézett fenyegetésként is értelmezhető, hiszen így hangzik:

„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad.”

orosz-ukrán háború POLITIKA szergej lavrov orosz-ukrán háború telefon Szijjártó Péter