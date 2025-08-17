Több ezren tüntettek Izraelben a gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért

Több ezren tüntettek Izrael-szerte vasárnap többek között a gázai háború lezárásáról szóló megállapodásért. A tüntetést a Gázában fogva tartott túszok családjai szervezték, a demonstráción résztvevő több ezer ember pedig arra szólították fel Benjamin Netanjahu miniszterelnököt, hogy kössön megállapodást a Hamásszal a háború befejezéséről és a megmaradt túszok szabadon bocsátásáról.

Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

A tüntetők izraeli zászlókat lengettek, a túszok fényképeit tartották a kezükben, miközben sípok, kürtök és dobok hangja visszhangzott a megmozdulásokon országszerte. Többen utakat és autópályákat zártak le, köztük a Jeruzsálem és Tel-Aviv közötti főútvonalat is. A rendőrség a tüntetések során 38 tüntetőt állított elő, mert akadályozták a forgalmat, és ellenálltak a rendőri intézkedésnek – írja a Reuters.

Fotó: YAIR PALTI/Anadolu via AFP

„Ma minden megáll, hogy emlékeztessünk a legfőbb értékre: az élet szentségére”

– mondta Anat Angrest, a túszként fogva tartott Matan Angrest anyja az újságíróknak Tel-Aviv egyik nyilvános terén.

A túszok családjaival Tel-Avivban találkozott az izraeli származású hollywoodi színésznő, Gal Gadot is, aki többek közt a Wonder Woman főszereplője és a Halálos iramban-filmekban is szerepelt. Rövid időre felfüggesztették a demonstrációkat országszerte 16 óra körül, amikor Tel-Avivban, Jeruzsálemben és más helyszíneken légiriadók szólaltak meg egy Jemenből kilőtt rakéta miatt. A rakétát leszedték, senki nem sérült meg.

Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

„Azok, akik ma a Hamász legyőzése nélkül a háború befejezését követelik, nem pusztán a Hamász álláspontját erősítik és a túszok szabadon bocsátását késleltetik, hanem arról is kezeskednek, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek” – mondta Benjámin Netanjahu miniszterelnök a kabinet vasárnapi ülésén a történtek kapcsán.

Mint elmondta, eltökélt szándéka végrehajtani azt a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost, ami azon utolsó nagyobb területek egyike a palesztinok lakta térségben, ami még nincs teljes izraeli katonai ellenőrzés alatt.