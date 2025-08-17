Választási óriásplakátkampányt indít a választáson egyébként nem induló Momentum

„A parlamenti pártok közül egyedüliként a Momentum döntött úgy, hogy a kormányváltás érdekében nem indul a 2026-os választáson. A célunk azonban nem változott: a kormány leváltása."
Ezzel indokolta meg a Momentum, hogy plakátkampányt indítottak. Méretre nagyot: 13 különböző plakátot ragasztatnak ki, amik mind ugyanazt a motívumot variálják: az előtérben a NER emblematikus arcai számolják a lopott pénzt. Vagyis Matolcsy ex-jegybankelnök az aranyrudakat
a hatalmasra tágult szemű Szájer József meg az ereszcsatornát fogja
de a másik 11 bankjegyeket tart a kezében. A kicsit Pisont Istvánra hajazó Lázár János a batidai kastély előtt pózol
Pálcalábú Lőrinc a luxushajón Hell capuccinózó Andi Asszony előtt pénzezik
Az Első Leány és az Első Vej valóságos pénzdomb mögött áll
A Hatvanpusztán vigyorgó Orbán Viktor mögül pedig Putyin kukkant ki