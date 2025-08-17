Vízesés mögé szorult két napra egy kaliforniai hegymászó, helikopterrel kellett kimenteni

Helikopterrel mentettek ki egy kaliforniai férfit, miután két napra egy vízesés mögé szorult hegymászás közben – írja a Guardian. A 46 éves Ryan Wardwell augusztus 10-én látogatott el a Seven Teacups néven ismert vízeséslánchoz, hogy ott ereszkedjen le kötélen – közölte a Tulare megyei seriffhivatal. A vízesés „extrém hidraulikai ereje” azonban lesodorta őt a kötélről, és a Kern folyó egyik zuhatagja mögé szorította.

Mivel aznap éjjel nem tért vissza az autójához, a helyi rendőrség másnap elkezdte keresni infravörös kamerákkal és légi egységek bevetésével, de a nehéz terepviszonyok és a sötétség meghiúsították az aznapi mentést. A második napon drónnal kutatták át a vízesés mögötti területet, és így találtak rá Wardwellre.

A serffhivatal szerint Wardwell még eszméleténél volt, amikor megtalálták, és el tudta mondani, hogyan szorult be a vízfüggöny mögé. Ezután a kaliforniai rendőrség helikopteres mentőcsapata emelte ki őt. Wardwell enyhe sérüléseket szenvedett, és kiszáradással kezelték.

Mind blowing rescue🚨



California 46 year old climber Ryan Wardwell rescued after 2 days trapped behind waterfall.



Daring helicopter op saves his life! #California #Alaska #CRAWID #LUNAR pic.twitter.com/valSye6a1k — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 17, 2025

A Seven Teacups vízesés a helyi túrázók egyik népszerű célpontja, egy eldugott területen fekszik, kb. két órára a Sequoia Nemzeti Parktól. Wardwell korábban már többször is leereszkedett itt. Augusztus 10-i útjára barátai is elkísérték, de ők úgy döntöttek, nem mennek tovább, miután látták, milyen erősen zúdul a víz. A barátai üzenetet hagytak Wardwell autóján, amiben arra kérték az arra járókat, jelentsék az eltűnését, ha másnap is ott lesz a jármű.

A Tulare megyei seriffhivatal egyik kapitánya, Kevin Kemmerling a lapnak azt mondta: Wardwell két napig próbált kiszabadulni, de „nem tudott áttörni”. A seriffhivatal a közleményében emlékeztetett mindenkit, hogy „legyenek tudatában a környezetüknek és képességeiknek, különösen, ha zúgó folyókon közlekednek”, mint amilyen a Seven Teacups is.

„Legyetek óvatosak, legyetek okosak, és maradjatok életben!”

– zárta közleményét a hivatal.