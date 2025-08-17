Witkoff szerint a Trump–Putyin-találkozó győzelem volt, mivel „jelentős biztonsági garanciákban” állapodtak meg Ukrajnával kapcsolatban

„Vlagyimir Putyin a Donald Trumppal folytatott pénteki tárgyalásán beleegyezett, hogy egy esetleges orosz–ukrán békemegállapodás után az Egyesült Államok olyan erős biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának, mint ami a NATO-tagállamoknak jár” – nyilatkozta vasárnap Steve Witkoff, Trump elnök különmegbízottja. A különmegbízott szerint a Fehér Ház kulcsfontosságú eredményeket ért el a Putyinnal tartott pénteki alaszkai csúcstalálkozóján – még úgy is, hogy Trump nem tudta elérni a régóta sürgetett tűzszünetet.

Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Witkoff a CNN műsorában azt mondta, a NATO alapító szerződésének 5. cikkével megegyező garanciákat kaphat Ukrajna, aminek értelmében a szövetség egyik tagja elleni fegyveres támadást a szövetség tagjai minden tag elleni támadásként értékelnek, és támogatják a megtámadott tagállamot. Azt mondta:

„Megállapodtunk abban, hogy az Egyesült Államok és más európai nemzetek hatékonyan biztosíthatnak egyfajta ötös cikkelyhez hasonló garanciát.”

Trump az alaszkai találkozó előtti héten többször is fenyegetően nyilatkozott arra az esetre, ha Oroszország nem venné komolyan a tűzszünetet. Végül Trump vörös szőnyeggel és tapssal fogadta az orosz elnököt, de az eseményen még csak egy újabb találkozóra vonatkozó konkrét terv sem született – írja a Politico.

Mindezek ellenére Witkoff arról beszélt, hogy: „Most először vagyunk a megfelelő úton.” „Több alkalmazkodást látunk, mint valaha korábban – főleg az előző adminisztrációhoz képest. Ez biztató. Most erre kell építkeznünk” – mondta.

Putyin sokszor hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlannak tartja Ukrajna esetleges NATO-tagságát, de Witkoff szerint mivel Ukrajna elsősorban egy ilyen védelmi garancia miatt akart belépni a nyugati katonai szervezetbe, ezzel a megállapodással lényegében megkerülték a problémát.

Mike Pence, Trump korábbi alelnöke a CNN-nek azt mondta, Witkoff értékelése „biztató” volt a találkozón elhangzott biztonsági garanciákról. Ugyanakkor figyelmeztette a Fehér Házat:

„Ne felejtsék el, hogy itt a rosszfiú Putyin. Négy évig szolgáltam az elnök mellett. Ismerem a stílusát, ahogy ezekkel a diktátorokkal bánik. Bár kesztyűs kézzel indul, most eljött az idő, hogy az öklét is elővegye – méghozzá gyorsan.”

A találkozót mindkét elnök „eredményesnek” nevezte, és azt mondták, valamilyen megértésre jutottak, de tűzszünetről, békeszerződésről vagy bármilyen kézzelfogható megállapodásról az ukrajnai háború lezárására nem esett szó, és egyikük sem válaszolt újságírói kérdésekre. Trump utólag a Fox Newsnak 10/10-re értékelte, abban az értelemben, hogy nagyszerűen kijöttek egymással Putyinnal. Azt nem mondta el, mik azok a témák, amikben nem értenek egyet. A találkozóról itt írtunk hosszabban. (The Hill)