A nagy tömeg miatt restaurálni kell Michelangelo Utolsó ítélet című festményét a Sixtus-kápolnában

Jövőre restaurálni kell Michelangelo Utolsó ítélet című remekművét a Sixtus-kápolnában, mert a látogatók nagy tömege rossz hatással van a festmény állapotára – írja az MTI. Paolo Violini, a vatikáni múzeumok festmények, illetve fafaragások restaurálásáért felelős műhelyének új vezetője szerint a munkálatok januárban indulnának és a tervek szerint még húsvét előtt befejeződnének. A Kathpress katolikus hírügynökség azt írta, a felújítás alatt a Sixtus-kápolna nyitva marad a látogatók előtt.

Látogató a Sixtus-kápolnában, szemben az Utolsó ítélet. Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Az Utolsó ítélet, amin Michelangelo 1536-tól 1541-ig dolgozott, a Sixtus-kápolna teljes nyugati falát takarja. A vatikáni kápolnát évente milliók tekintik meg.