A rekordméretű spanyol erdőtüzek miatt lezárták a Camino egy szakaszát

Spanyolország eddigi legsúlyosabb erdőtüzeinek hulláma hétfőn átterjedt a Picos de Europa hegység déli lejtőire, ami miatt a hatóságok pedig lezárták a Camino de Santiago zarándokút egy részét – írja a Reuters. „Olyan tűzhelyzettel állunk szemben, amilyenre az elmúlt 20 évben nem volt példa” – mondta Margarita Robles védelmi miniszter a Cadena SER rádiónak.

Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

A 16 napja tartó hőhullám a valaha volt harmadik leghosszabb a feljegyzések szerint, és a hétvégén elérte a 45 Celsius-fokot is – közölte a spanyol állami meteorológiai ügynökség, az Aemet. A hétfői közleményükben figyelmeztettek: „a legtöbb területen nagyon magas vagy extrém tűzveszély” áll fenn, a hőség pedig majd hétfő estétől vagy kedd reggeltől kezd el enyhülni.

Dél-Európa az elmúlt két évtized legsúlyosabb erdőtüzeivel néz szembe, Spanyolország és Portugália pedig különösen érintett, erről itt írtunk hosszabban. 2025-ben eddig kb. 344 400 hektár égett le Spanyolországban, ami akkora terület, mint Mallorca szigete. Ez a legnagyobb mért adat 2006 óta, és több mint négyszerese a 2006–2024 közötti időszak átlagának – derül ki az Európai Erdőtűz Információs Rendszer (EFFIS) adataiból. Portugáliában eddig nagyjából 216 200 hektár égett le idén, szintén több mint négyszerese az időszakos átlagnak, és két halálos áldozatról számoltak be.

Fotó: DAVID OLIVEIRA/Anadolu via AFP

A spanyol hadsereg 3000 katonát és 50 repülőgépet vetett be, hogy segítse a tűzoltókat – közölte Virginia Barcones, az országos katasztrófavédelem igazgatója. Franciaország, Olaszország, Hollandia, Szlovákia, Németország és Csehország segítséget nyújt vagy ajánlott fel Spanyolországnak az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül – közölte a Belügyminisztérium. A múlt héten csaknem 20 erdőtűz pusztított Galícia és Kasztília-León régiókban, amik miatt nem csak a vasúti forgalmat kellett felfüggesztenie a hatóságoknak, hanem a Camino de Santiago 50 km-es szakaszát is le kellett zárniuk.

A Camino egy ősi zarándokút, ami Franciaországból indul, és a nyugat-spanyolországi Santiago de Compostela városáig vezet, ahol a hagyomány szerint Szent Jakab apostol földi maradványai nyugszanak. Patrice Lepettre, egy 75 éves zarándok Astorgában, a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a túrázók kellemetlensége átmeneti, és nem hasonlítható össze a helyiek szenvedésével.

„Szörnyű dolog ez a lakosságnak. A zarándokok hazamehetnek, és jövőre visszajöhetnek befejezni a Caminót, de azok számára, akik itt élnek, ez egy borzalmas tragédia.”

Az ellenzéki konzervatív Néppárt (PP) vezette régiók vezetői a központi kormányt hibáztatták a gyenge felkészülésért, és több forrást kértek a tűzoltáshoz. Pedro Sánchez miniszterelnök vasárnap országos klímavédelmi egyezményt sürgetett a fő politikai erőkkel, amit Ester Muñoz, a PP szóvivője hétfőn elutasított és „terelésnek” nevezett.

A belügyminisztérium szerint június óta 27 embert tartóztattak le és 92 ellen folyik nyomozás gyújtogatás gyanújával.