A TikTok-generáció a Cambridge Dictionary-ben: a skibidi, a tradwife és a delulu szó is bekerült

A Cambridge Dictionary legújabb frissítésében olyan alfa generációs kifejezések kaptak helyet, mint a „skibidi”, a „tradwife” és a „delulu” – írja a Guardian. A válogatás jól mutatja, mennyire erőteljesen hat a TikTok-generáció az angol nyelv alakulására. A szótár szerkesztői szerint ezek a szavak nem múló internetes divatok, hanem tartósan velünk maradnak. „Az internetkultúra átformálja az angolt, és érdekes megfigyelni, hogyan jelenik meg mindez a szótárban” – mondta Colin McIntosh, a szótár programvezetője. A skibidi szót a gyerekek gyakran nyomatékosításra használják, és a YouTube-on indult Skibidi Toilet videósorozat tette népszerűvé, amiben vécékből előbújó emberfejek szerepelnek. Jelentése lehet „menő”, „rossz”, de sokszor csak vicces hangutánzó szóként használják.

A tradwife-jelenség szintén sok vitát váltott ki. Olyan konzervatív influenszereket jelöl, akik a „hagyományos” életmódot és a családanyaságot népszerűsítik a TikTokon, Instagramon vagy YouTube-on. A szótár szerint a tradwife „különösen az, aki mindezt a közösségi médiában dokumentálja”. A delulu pedig a „delusional” szó rövidítése, és azt jelenti, hogy valaki nem valós dolgokban hisz, mert inkább a saját elképzeléseit követi. A szó a K-pop rajongói köréből indult, mára azonban a TikTokon terjedt el tömegesen.

Bekerült a szótárba továbbá a broligarchy szó is. A „bro” és „oligarchy” összevonásából született kifejezés a szótár szerint „kis számú, rendkívül gazdag és befolyásos férfit jelöl, különösen a technológiai szektorban, akik politikai befolyásra is törekednek.”