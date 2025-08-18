Az RTL riportja szerint súlyos bántalmazás és elhanyagolás történt a szolnoki befogadó otthonban

Névvel és arccal vállalta egy lány, hogy 15 éves korában fogdosta a szolnoki befogadóotthon egyik nevelője, aki a lány állítása szerint egy 6 éves kisfiút is odavágott az ágyhoz, mert felidegesítette magát a gyerek viselkedésén.

Kovács Evelin az RTL Házon Kívül című műsorában arról is beszélt, a gyerekfelügyelő többször ordibált és be is volt rúgva. A műsorban elhangzott, a középkorú férfi megverte a fiúkat és molesztálta a kislányokat. A lány állítása szerint a barátnőivel is megtörtént ez. Evelin 15 évesen, saját kérésére került állami gondozásba, mert otthon sokszor bántották. 5 hónapot töltött a rendszerben, és a történtek miatt gyerekjogi képviselőhöz fordult.

Kovács Evelin Fotó: RTL

A lány azt mondta, a férfin a kollégái is észrevették, hogy ivott, de nem szóltak az igazgatónak, az ügyet eltussolták. Ő szólt, de nem hittek neki. A felügyelőt egy gyám és két kollégája is feljelentette.

A férfi végül maga távozott az otthonból, de szinte azonnal felvették egy egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézménybe, mert a folyamatos jelzések ellenére átment a kifogástalan életvitel vizsgálaton. A nyomozás ugyan folyik, de ismeretlen tettes ellen.

A műsorban megszólalt Szabó Csaba is, aki több évig dolgozott az intézményben, és a vezetés neki sem hitt. Elmondta, behívatták az irodába és végig fenyegető hangon beszélt vele az igazgató és az intézményjogász is, és számon kérték azért, mert megmutatta a gyerekeknek a gyerekjogi képviselő elérhetőségét. Azt mondták neki, ezért valószínűleg fegyelmit kap.

Szabó Csaba arról is beszélt, a problémákat jelző kollégákat „betették egy kosárba, kitették az asztal szélére, és próbálták lelökdösni őket”, vagyis a vezetés arra játszott, hogy ha kikészülnek, akkor maguk távoznak. A riport szerint a vezetőség akkor is elfordította a fejét, ha a csecsemőrészlegről érkezett a jelzés, ahol 3 éves korig helyezik el a családjukból kiemelt gyerekeket.

A riportban mutattak az elmúlt pár évben készült képet, az egyiken az látszik, hogy egy 1,5 éves gyereket valakik a radiátorhoz kötöttek egy kendővel, egy másikon egy 5 éves kisfiú összevagdosott csuklója látható, de arról is mutattak felvételt, hogy kamaszok koszos matracon alszanak.

A radiátorhoz kötözött kisgyerek Fotó: RTL

Evelin arról is beszámolt, hogy nagyobb fiúk komolyan bántalmaztak egy 8 hónapos kisgyereket, de ennek sem volt következménye.

A riport szerint az intézményben most több gyerek van, mint amennyi törvény szerint lehetne, és nagyon kevés a dolgozó is. A riport szerint nem csak itt van gond, a megyei szakszolgálat más intézményeiben is történtek súlyos esetek.

A szolnoki befogadóotthonban történtekkel kapcsolatban az RTL megkereste az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot és az otthon vezetését is, de csak annyit írtak, ők nem tűrik a gyerekek ellen elkövetett erőszakot, és minden jelzést kivizsgálnak.