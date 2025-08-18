Egy kétéves kisfiú is meghalt a Harkivot ért orosz támadásban

Három ember, köztük egy kisgyermek halt meg a Harkivot ért orosz dróntámadásban hétfőn, további 17 ember pedig megsérült – írja a Reuters.

Fotó: KHARKIV REGIONAL PROSECUTOR'S OF/Anadolu via AFP

Oleh Szinyehubov, a Harkivi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy egy dróntámadás hétfő hajnalban megölt egy kétéves kisfiút Ukrajna második legnagyobb városában. Pár órával korábban ballisztikus rakétával is támadták Harkivot. Az ukrán katasztrófavédelem szerint több lakót is ki kellett menekíteni a lakásából. A város polgármestere, Ihor Terehov szintén a Telegramon erősítette meg, hogy a két támadásban összesen három ember vesztette életét, és 17-en megsérültek, köztük hat és tizenhét év közötti gyermekek is. A szomszédos Szumi régióban két ember sebesült meg az orosz támadásokban, amik több mint egy tucat házat és egy oktatási intézményt rongáltak meg.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt – és az európai vezetőket – a Fehér Házban, hogy a háború befejezésről tárgyaljanak. A találkozó előtt az amerikai elnök megüzente Zelenszkijnek, hogy mondjon le Krímről és Ukrajna soha ne akarjon NATO-tag lenni. Trump és Putyin pénteken találkozott Alaszkában, de nem kötöttek megállapodást, a találkozó nem hozott áttörést.