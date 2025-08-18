Egyre nyomasztóbban telepszik rájuk a politika - ez is szerepet játszik a tömeges távozásban az Oktatási Hivatalnál

oktatás
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nem csak a megalázóan alacsony, 3-400 ezer forintos fizetések miatt mondanak fel tömegesen az Oktatási Hivatalnál - írja a HVG.

Az egyik OH-s forrásuk szerint a Humánpolitikai Főosztály mindig megkérdezi a kilépőket, hogy miért mondtak fel. Fő okként szinte mindenki a kevés fizetést hozza fel, de sokan mondják azt is, hogy „az OH-ban gyakorlatilag ellehetetlenült a szakmai munkavégzés, mert a politika egyre nyomasztóbban telepszik rájuk, és egyre nehezebben elviselhető a munkavállalók leterheltsége is.”

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete pár napja azt közölte, csak az utóbbi fél évben 120 ember távozott az oktatás értékelésében és szervezésében kulcsszerepet játszó hivatalból. Ez a dolgozók 10 százaléka.

A lap szerint ez a szám azóta 124-re nőtt, és egy forrásuk szerint szinte napról napra nő. Ez pedig még nagyobb leterheltséget jelent a maradóknak úgy, hogy már így is egyre több munkát kapnak a Belügyminisztériumtól.

Rétvári Bence belügyi államtitkár és Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke egy tavalyi sajtótájékoztatón
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ennek az a következménye, hogy folyamatosan romlik az OH-s munkavégzés színvonala. Egy távozott dolgozó arról beszélt, régen még 100-200 oldalas tanulmányokat írtak a tanuló teljesítményértékelésből, ez mostanra 20-30 oldal lett.

„A Belügyminisztérium részéről egyébként nincs is igény részletes szakmai anyagra, mert abban le kellene írni egy csomó rá és a rendszer működésére nézve rossz adatot is. Tehát nincs meg már a potenciál sem, de nincs is igény a színvonalas munkára.”

Nem csak ebből látszik, hogy probléma van, hanem a jogászok sem tudják tartani a határidőket, például az iskolaérettségi ügyében. Egy dolgozó azt mondta, a helyzet tragikus, és „csak idő kérdése, hogy az egész atomjaira szétesik, ha minden így marad.”

oktatás politikai nyomás oktatás oktatási hivatal tömeges felmondás belügyminisztérium
Kapcsolódó cikkek

Fél év alatt 120 ember mondott fel az Oktatási Hivatalban

Az alacsony bérek miatt. Ez a dolgozók 10 százaléka.

Mészáros Juli
belföld