Ha törik, ha szakad, Trump Nobel-békedíjat akar

Donald Trump jól ismert, kifinomult stílusában közel egy évtizede nyíltan és zárt ajtók mögött panaszkodik amiatt, hogy még nem kapott Nobel-békedíjat. Ez olyan fájó élmény, hogy első ciklusa óta interjúk, beszédek és kampányrendezvények tucatjain beszélt róla. Jelenlegi és volt tanácsadói szerint most, amikor az ukrajnai és a közel-keleti tűzszünet(ek) egyre jobban a nemzetközi politika fókuszába kerülnek, a Nobel-békedíj megszerzése még a korábbiaknál is jobban foglalkoztatja.

„A Nobel-békedíj érvényét veszti, ha Trump elnök – a béke végső elnöke – nem kapja meg a neki jogosan járó elismerést azért, hogy harmóniát teremtett a világban” – fogalmazott közleményében Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója.

Egy átlagos elnöki poszt a Truth Social-ön Fotó: White House/Instagram

Trump nem az első amerikai elnök, akinek a neve a Nobel-békedíj kapcsán a címlapokra kerül: előtte Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919) és Barack Obama (2016) kapták meg hivatalban töltött idejük alatt, míg Jimmy Carter (2002) 21 évvel elnöksége után részesült az elismerésben. Az évek során több amerikai elnököt is jelöltek a díjra, köztük George W. Busht, Joe Bident és persze Donald Trumpot is. De miért is kéne Nobel-díjat kapnia Donald Trumpnak, melyek is azok a konfliktusok, amelyek helyére Trump, „a béke végső elnöke” saját értékelése szerint megbékélést hozott?

Ábrahám-megállapodások