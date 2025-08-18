Itt a Végtelen háború, a 444 magazinja az orosz–ukrán háborúról és benne Magyarország szerepéről

Oroszország 11 éve robbantotta ki az orosz–ukrán konfliktust Ukrajna egy részének elfoglalásával, és 3,5 éve zajlik az orosz hadsereg teljes körű inváziója Ukrajna ellen, egy ideje a fehérorosz mellett észak-koreai katonák segítségével. Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója ellenére egyelőre egy várható tűzszünet sincsen kilátásban.

A háború már százezreket ölt meg és milliókat kényszerített menekülésre, Európa pedig fegyverkezni kezdett. De Magyarország a háborút illetően az Európai Unió tagállamai közül egyre látványosabban különutas politikát folytat: sokkal megértőbb Oroszországgal és sokkal kevésbé megértő Ukrajnával szemben.

A 444 legújabb kiadványa, a Végtelen háború arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan jutottunk ide, és kinek milyen szerepe volt és van (vagy lehetne) a konfliktusban, aminek az amerikai–orosz tárgyalások dacára sem nagyon látszik a vége.

A kiadvány többek között annak jár utána, hogy:

Mit akar Orbán Viktor?

Hogyan lett a magyar kormány Oroszország leghűségesebb barátja az EU-ban?

Milyen mély a barátság Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között?

Hogyan romlott meg Magyarország és Lengyelország viszonya?

Hogyan hatott a háború az orosz kultúrára?

Hogyan működik az orosz soft power és a digitális propaganda?

Ki válthatja le Putyint?

A Végtelen háborúban 13 új cikk olvasható 13 ukrán, orosz, lengyel és magyar szerzőtől, köztük a 444 több újságírójától, de írt a kiadványba többek között M. Nagy Miklós író-műfordító és Jójárt Krisztián, a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem Oroszország-szakértője is. Az erősen illusztrált, 80 oldalas magazin művészeti vezetője a Jeti Választ és a Nem tudhatodot is tervező Nur Mohammed volt. A Végtelen háború a 444 Shopban megvásárolható.

A kiadvány a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) nemzetközi médiaprojekt keretében készült, az Európai Unió finanszírozásával. A TEFI-ben együttműködő független szerkesztőségek – a lengyel Gazeta Wyborcza, a román PressOne, a szlovák SME, a holland Bellingcat oknyomozó szerkesztősége és a magyar 444 – azzal a céllal fogtak össze, hogy elősegítsék a régióban a közös gondolkodást és együttműködést az európai biztonságot érintő kérdésekben. A projektet az Európai Bizottság támogatja.