Jogellenesen rúgta ki dolgozóit a koronavírus-járvány alatt, rekordbírságot kapott a Qantas légitársaság

Egy ausztrál bíróság rekordösszegű, 90 millió ausztrál dolláros, átszámítva közel 20 milliárd forintot bírságot szabott ki a Qantas légitársaságra, amiért a Covid–19 járvány idején jogellenesen bocsátott el több mint 1800 földi dolgozót – írja a BBC.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

Michael Lee szövetségi bíró ítéletében hangsúlyozta: a büntetésnek valódi elrettentő erővel kell bírnia más munkáltatókkal szemben. Az munkajogi szabályok megsértéséért senki sem kapott még ekkora büntetést az országban.

A légitársaság közleményben jelezte, hogy elfogadja az ítéletet és kifizeti a bírságot. „Őszintén bocsánatot kérünk mind a 1820 érintett földi dolgozótól és családjaiktól” – mondta Vanessa Hudson, a Qantas-csoport vezérigazgatója. „Az öt évvel ezelőtti döntés, különösen a bizonytalan járványidőszakban, komoly nehézségeket okozott sok egykori munkatársunknak.”

A bíróság elrendelte, hogy a bírságot közvetlenül az Ausztrál Közlekedési Dolgozók Szakszervezete kapja meg, ami a pert indította. A szakszervezet „öt évig tartó Dávid és Góliát-harc lezárásának” nevezte az ítéletet, ami szerintük igazságot szolgáltatott a lojális dolgozóknak. A Qantas 2024-ben már beleegyezett 120 millió ausztrál dollár kártérítés kifizetésébe, miután sorra elvesztette a fellebbezéseket. Lee bíró ugyanakkor kétségbe vonta, mennyire őszinte a cég megbánása, és bírálta „könyörtelen és agresszív” jogi stratégiáját, aminek célja a kártérítés elkerülése volt. Már 2021-ben kimondta a bíróság, hogy a Qantas részben azért szervezte ki munkaerejét, hogy gyengítse a szakszervezetet és korlátozza a sztrájkjogot.

Az elmúlt években a légitársaság több botrányba is keveredett. Tavaly például 100 millió ausztrál dollár megfizetésére kötelezték, amiért több ezer olyan járatra adott el jegyeket, amiket már korábban törölt.