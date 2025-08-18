Kamionról zuhant az útra egy markoló a 6-os úton

Egy kamionról leeső markológép zuhant az úttestre a 6-os főúton, Vasas térségében, az esetet a BpiAutósok.hu egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette.

A baleset július 3-án történt, egy kamion szállította a markológépet, de a szerelvény nem fért át a híd alatt, így az az úttestre zuhant. A balesetben a bama.hu szerint nem sérült meg senki.

„Túléltük! Az autón is csak kisebb nyomok maradtak. Kb. egy másodperc alatt kellett reagálni. A markoló gémje volt magasabbra hagyva, és konkrétan bezuhant az úttest középső sávjába” – írta a sofőr a történtekről. (24.hu)