Kocsis Máté nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába

Soha nem hittem volna, hogy magyar politikus valaha szájára veszi kedvenc csapatomat, az utoljára a nyolcvanas években tündöklő Evertont.

Most ez is megtörtént. Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét arról kérdezték, van-e esély Varga Judit, a kegyelmi ügybe belebukó volt fideszes igazságügy-miniszter, Magyar Péter ellenzéki pártvezér volt feleségének a visszatérésre. „Én nagyon remélem – mondta Kocsis. – Wayne Rooney-t is nagyon várták vissza az Evertonba és amikor visszatért, akkor egy hatalmas bombagólt lőtt.”

Nem véletlen a hasonlat, Varga szereti a focit, és tud is focizni, dekázni például egészen biztos többet tud nálam.

Az elmúlt hónapokban Varga esetleges visszatérését mintha lebegtetnék a Fideszben. Orbán Viktor az elmúlt hetekben, hónapokban a baráti beszélgetésekben, podcastokban adott interjúiban rendre előhozakodik a volt miniszterével, és nem akármiket mond róla:

„Juditban miniszterelnöki képességek voltak.” (Mandíner, július 6.)

„Ha én lettem volna a férje, akkor valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon. De miután én már elkeltem korábban, és a férfiirigység megölte az ő életét...” (Augusztus 4., MCC)