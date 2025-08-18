Lemondott frakcióvezetői posztjáról az MNB-botrányban érintett szegedi fideszes képviselő

A szegedi közgyűlés hétfői ülése előtt lemondott frakcióvezetői posztjáról Polman Eörs fideszes képviselő, aki korábban a jegybanki alapítvány, a PADME felügyelőbizottsági elnöke volt.
A PADME gazdálkodásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos hiányosságokat és szabálytalanságokat állapított meg, ezért több feljelentést is tettek. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik eljárás, több mint 100 milliárdos lehet a veszteség.
Polner Eörs 2019 óta vezette a PADME felügyelőbizottságát, amiről nem sokkal azelőtt távozott a PADME FB-ből, hogy MNB új elnöke, Varga Mihály nagytakarítást indított a Matolcsy György köre által vezetett MNB-alapítványoknál.
Polner korábban arról posztolt, a felügyelőbizottság minden esetben törvényesen járt el, és visszautasította „a személyével kapcsolatos alaptalan támadásokat”. A szegedi momentumos képviselő, Mihálik Edvin viszont az MNB-botrányhoz kötötte Polner távozását.
„Szorul a hurok?” – tette fel a kérdést a Facebookon, majd arról írt, úgy látszik, tényleg felelősségre vonhatják a Fidesz szegedi képviselőjét, hiszen minden előjel nélkül távozott.
Az ügyben küldünk kérdést a helyi Fidesznek, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.
Polner a SzegedMának azt mondta, „nem kell ebben semmi szenzációt keresni, munkahelyi elfoglaltságaim miatt jeleztem a frakciónak, hogy nem tudom ellátni a frakcióvezetői munkámat.” A közgyűlésben ott marad és a pénzügyi bizottsági elnöki posztját is betölti.
Az MNB-botrány miatt áprilisban Polnert 6 igen, 4 nem és 14 tartózkodás mellett lemondatták az önkormányzat felügyelőbizottsági tagságáról. A döntést Mihálik Edvin indítványozta.
Polner Eörs szerint semmilyen összeférhetetlenségről nincs szó.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
Olyan szakmaiatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint ami alapján egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek a jegybanki alapítványnál – mondta a 444-nek Windisch László. Az Állami Számvevőszék elnöke nem gondolja, hogy a „közpénzjelleg elvesztéséről szóló viták” összefüggnek a később feltárt visszaélésekkel.
Átláthatatlan cégháló, magántőkealapok, 100 milliárdos nagyságrendű veszteség: 370 oldalas jelentést készített a Számvevőszék a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak gazdálkodásáról.
266 milliárd forint volt a jegybanki alapítványok induló vagyona, ami akár 460 milliárd forint lehetne, de ebből csak 283 milliárd forint van meg. Az is jó eséllyel csak papíron.