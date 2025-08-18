Magyar Péter az orosz nagykövet leveléről: Ezek szerint 3,5 éve háborúzni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást

Az orosz nagykövet levélben válaszolt Magyar Péternek, arról írva, hogy Oroszország nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és a Külső Hírszerző Szolgálat jelentése magáért beszél, nem igényel további magyarázatot.

A Tisza Párt elnöke a levélről röviden ennyit posztolt:

„Különösebben nem érdemes kommentálni. Egy mondatot azért kiemelek a levél végéről:

»országunk (értsd Oroszország) nem avatkozik bele más országok belügyeibe«

Ezek szerint három és fél éve háborút folytatni egy másik ország ellen, nem jelent beavatkozást…”

Magyar Péter vasárnap levelet küldött az orosz nagykövetnek, amiben a magyar belügyekbe való elfogadhatatlan beavatkozásnak értékelte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) jelentését a pártjáról. Az említett jelentésben többek között az szerepel: „Az SZVR információja szerint, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit. A kormányfői poszt legesélyesebb várományosának az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, a globalista elithez hű Magyar Pétert tartja számon. A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, „vagy talán még korábban” hatalomra juttassák.” Magyar erről azt írta: „Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását.”