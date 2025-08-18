Magyar Péter kikérte magának, hogy Kocsis Máté Wayne Rooney-hoz hasonlította a volt feleségét

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Nem tisztem beleszólni, hogy a Fidesz kivel, és milyen konstellációban akarja elveszíteni a következő választást” – mondta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, miután arról kérdezték, hogy mit szólna Varga Judit visszatéréséhez a politikába.

Forrás

„Kikérem magamnak, hogy a volt feleségemet Wayne Rooney-hoz hasonlította Kocsis Máté” – mondta Magyar a Fidesz frakcióvezetőjének videójáról, amiben a focistához hasonlította Varga Juditot mikor visszatéréséről kérdezték. Az elmúlt hónapokban Varga esetleges visszatérését ugyanis mintha lebegtetnék a Fideszben. Orbán Viktor az elmúlt hetekben, hónapokban többször is előhozakodott a volt miniszterével, és többek között olyanokat mondott róla, hogy ha ő lett volna a férje, akkor valószínűleg ő lenne az első női miniszterelnök Magyarországon. Arról, hogy Orbán Viktor annyit beszélt Varga Juditról, hogy Magyar Péter elővette Lévai Anikót itt írtunk.

Magyar az ATV-nek adott interjújában többször is elmondta, hogy ebbe a kérdésbe nem akar beleszólni, ugyanakkor megjegyezte, hogy szerinte

nem jó döntés, ha valaki visszamegy a „maffiához”, ha egyszer már „valami csoda folytán, nagyobb sérülések nélkül el tudott távolodni onnan”.

Mint mondta, nem szokott Vargával politikáról beszélni, csak a gyerekeikről, azonban nem gondolja, hogy Varga lenne a Fidesz új jelöltje, ezt a kormánypárt szerinte azért vetette fel, hogy ne az összeomló országról kelljen beszélni.

belföld tisza választások kocsis máté fidesz visszatérés magyar péter orbán viktor Varga Judit wayne rooney
Kapcsolódó cikkek

Kocsis Máté nagyon reméli, hogy Varga Judit visszatér a politikába

A bukott minisztert az annak idején az Evertonba visszatérő Wayne Rooney-hoz hasonlította.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Orbán Viktor annyit beszélt Varga Juditról, hogy Magyar Péter elővette Lévai Anikót

A miniszterelnök és a kihívója egymás volt és jelenlegi feleségeivel támadják a másikat.

Bábel Vilmos
POLITIKA