Mészáros Lőrincet idézte és a MÁV-on gúnyolódott Geszti Péter a hódmezővásárhelyi koncertjén

Geszti Péter pénteken a hódmezővásárhelyi Szent István Napok és XIX. Borfesztivál nevű városi rendezvényen koncertezett, a színpadról pedig a MÁV-on gúnyolódott és Mészáros Lőrinc kínos mondatait idézte, írja a Gulyáságyú Média.

Geszti Péter énekes, dalszövegíró a Jazz+Az együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2020. január 17-én. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A videó először Márki-Zay Péter polgármester közösségi oldalára került ki, de aztán törölték onnan. A Gulyáságyú viszont feltöltötte a videót, ebben a zenész olyanokat mondott, mint hogy:

„Tegye fel a kezét, aki vonattal jött – nektek külön gratulálunk, hogy sikerült ideérni.”

„Most hallottuk, hogy a MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra.”

„És akkor még muszáj kérdeznem valamit. A többiek hogy jöttek? Gondolom nem gyalog.”

„Állnak már az úttörő sátorak, legyetek mindig bátorak.”

Az idei nyár a közéletben a koncerteken zúgó „Mocskos Fidesztől” és Majkától volt hangos, utóbbi debreceni Campus-fesztivál után lett a kormánysajtó új ellensége, Azahriah-tól véve át a stafétát. Az ózdi rapper/médiaszemélyiséget a Csurran, cseppen című kormánykritikus számában Bindzsisztán miniszterelnökét alakítva lelőtték a színpadon. Ezután nekiment Majkának és a közönségének Bayer Zsolt, majd megszólalt Lázár is, és gyanús, hogy maga Orbán Viktor is neki üzengetett. A Magyar Nemzet cégeket kért számon, amiért szponzorálják a művészt, majd a kormányközeli körök által nemrég beszerzett One meg is szüntette a szerződését.

A Punnany Massif végül nem léphetett fel a Soproni Sörnapokon, öt nappal a tusványosi koncertjük után felmondták a velük kötött szerződést, de a Margaret Island és ByeAlex is kikerültek az állami ünnepség programjából, indoklás nélkül.

A sort egyébként még Caramel kezdte májusban, amikor a Szeged Napja Ünnepségsorozat szombati napján, a Dóm téri Kavalkádon, koncertje közben, mielőtt még elénekelte volna a Lélekdonor című dalát, kifakadt, és különösebb konkrétumok nélkül közölte: „Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket!” Nem sokkal később a Halott pénz frontembere, Marsalkó Dávid is politikáról üzent a színpadon.