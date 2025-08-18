Mészáros Lőrincet idézte és a MÁV-on gúnyolódott Geszti Péter a hódmezővásárhelyi koncertjén

Geszti Péter pénteken a hódmezővásárhelyi Szent István Napok és XIX. Borfesztivál nevű városi rendezvényen koncertezett, a színpadról pedig a MÁV-on gúnyolódott és Mészáros Lőrinc kínos mondatait idézte, írja a Gulyáságyú Média.
A videó először Márki-Zay Péter polgármester közösségi oldalára került ki, de aztán törölték onnan. A Gulyáságyú viszont feltöltötte a videót, ebben a zenész olyanokat mondott, mint hogy:
Az idei nyár a közéletben a koncerteken zúgó „Mocskos Fidesztől” és Majkától volt hangos, utóbbi debreceni Campus-fesztivál után lett a kormánysajtó új ellensége, Azahriah-tól véve át a stafétát. Az ózdi rapper/médiaszemélyiséget a Csurran, cseppen című kormánykritikus számában Bindzsisztán miniszterelnökét alakítva lelőtték a színpadon. Ezután nekiment Majkának és a közönségének Bayer Zsolt, majd megszólalt Lázár is, és gyanús, hogy maga Orbán Viktor is neki üzengetett. A Magyar Nemzet cégeket kért számon, amiért szponzorálják a művészt, majd a kormányközeli körök által nemrég beszerzett One meg is szüntette a szerződését.
A Punnany Massif végül nem léphetett fel a Soproni Sörnapokon, öt nappal a tusványosi koncertjük után felmondták a velük kötött szerződést, de a Margaret Island és ByeAlex is kikerültek az állami ünnepség programjából, indoklás nélkül.
A sort egyébként még Caramel kezdte májusban, amikor a Szeged Napja Ünnepségsorozat szombati napján, a Dóm téri Kavalkádon, koncertje közben, mielőtt még elénekelte volna a Lélekdonor című dalát, kifakadt, és különösebb konkrétumok nélkül közölte: „Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket!” Nem sokkal később a Halott pénz frontembere, Marsalkó Dávid is politikáról üzent a színpadon.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
