Részletezte a BKK, mikor és hol lesznek lezárások augusztus 20-án

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, melyek érintik a közösségi közlekedést is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Lánchíd, az alsó rakpartok, a budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalmát már korlátozták, de a szerda reggeli légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután pedig a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.

A BKK azt javasolja, abban az időszakban aki tud, menjen metróval.

A tavalyi tűzijáték Fotó: Kristóf Balázs/444

A tűzijáték szerdán 21 órakor kezdődik és várhatóan 21.35-kor ér véget; várhatóan 16 órától korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd-Szent István körút-Bajcsy-Zsilinszky út-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút-Szabadság híd-Szent Gellért rakpart-Krisztina körút-Vérmező út-Margit körút által határolt területen.

Az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után, 21.35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt. (MTI)