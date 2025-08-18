Sikeresen teszteltek egy száj- és körömfájás elleni mRNS-vakcinát Németországban

Németországban tudósok sikeresen teszteltek egy száj- és körömfájás elleni, mRNS-technológián alapuló vakcinát, ami várhatóan sikeresebben szorítja majd vissza a vírus terjedését, mint a korábbi oltóanyagok – jelentette be a greifswaldi székhelyű Friedrich Loeffler Intézet (FLI).

Az intézet szóvivőjének tájékoztatása szerint az új technológián alapuló vakcinához – ellentétben a jelenleg rendelkezésre álló oltóanyagokkal – a vírus genetikai kódjának csupán töredéke is elég ahhoz, hogy immunválaszt hozzon létre.

A kísérleteket egy magas biztonsági fokozatú állatorvosi laboratóriumban végezték a Balti-tengeren lévő Riems szigetén, Greifswald városához közel – tudatta az intézet, ami szerint a kísérletek során 24 szarvasmarhát fertőztek meg a vírussal, köztük 18 olyat, ami megkapta az új mRNS-vakcina két adagját. Az eredmények szerint a beoltott állatok egyikén sem jelentkeztek a betegség tünetei, és sokkal kevésbé voltak fertőzők, mint oltatlan társaik.

Ez volt az első alkalom, hogy jelentős mennyiségű kísérleti alanyon tesztelték a száj- és körömfájás ellen kifejlesztett vakcinát, a kutatók pedig abban bíznak, hogy az így immunizált állatok nem lesznek terjesztők sem. A vakcinát a bejelentés szerint amerikai és ausztrál cégekkel együtt fejlesztik, de a jóváhagyási kérelem benyújtásához még további kutatásokra van szükség.

A Qubit a múlt héten írt arról, hogy szinte bármilyen vírus ellen védelmet nyújthat egy új mRNS-alapú terápia: az állatkísérletekben bíztató eredményeket mutató vírusellenes szer, ami a jövőben egy asztma inhalátorhoz hasonló eszközzel is beadható lehet, a veleszületett immunválaszt készíti fel a kórokozók érkezésére. (via MTI)