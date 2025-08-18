Szijjártó állítása szerint egy ukrán támadás miatt leállt a kőolajszállítás Magyarország irányába

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába” – írta a Facebookon Szijjártó Péter külügyminiszter, a támadást felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes az imént arról tájékoztatott, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás” – írta.

Szijjártó szerint a támadásokkal Brüsszel és Kijev a háborúba akarja „belenyomni” Magyarországot, de ez nem fog sikerülni. „Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában...” – zárta.

A múlt héten Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték egyik szivattyúállomását támadta, Szijjártó akkor is burkoltan megfenyegette az ukránokat.