Több mint 9 milliárd forint értékű rózsaszín gyémántot loptak Dubajban, majd néhány órával később elkapták őket

Néhány órával azután, hogy három tolvaj ellopott egy 25 millió dollár, azaz nagyjából 9,25 milliárd forint értékű különleges rózsaszín gyémántot, sikeresen elfogták őket –írja dubaji rendőrség egy közleményében.

A rendőrség szerint egy európai gyémántkereskedőt egy bűnbanda csalt el egy villába azzal az ürüggyel, hogy egy gazdag vevő szeretné megtekinteni az ékszert. Amikor azonban a kereskedő megérkezett a színlelt találkozóra, ellopták tőle a gyémántot – írja a CBS.

A férfi ezután hívta a rendőrséget, akiknek jelentette a gyémánt eltűnését. A dubaji rendőrség szerint a bejelentéstől számítva nyolc órán belül már őrizetbe is vette a három gyanúsítottat. A hatóságok szerint a tolvajok elkapásához külön ilyen helyzetekre szakosodott alakulatokat és korszerű, mesterséges intelligencián alapuló technológiákat is bevetettek. Az esetről egy külön videót is megosztottak a rendőrség Facebook oldalán:

Az ellopott rózsaszín gyémánt, amit „Fancy Intense” besorolásúként jegyeznek, 21 karátos, a legmagasabb tisztasággal rendelkezik, és mindössze 0,01% az esély arra, hogy hasonlót találjanak a The Indian Express szerint. Ezért is kezelte kiemelt esetként az ügyet a helyi rendőrség. A természetes és a laboratóriumi gyémántok közötti különbségekről és a gyémántbiznisz konfliktusairól itt írtunk bővebben.